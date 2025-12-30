Kylian Mbappé dans une histoire d'argent : La justice a tranché !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Grâce à sa prime de performance de la Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé a décidé de récompenser le travail d'un officier de la police nationale détaché auprès de l'équipe de France depuis plusieurs années assurant la sécurité des Bleus. Un don de 60 300€ était effectué en 2023 par le capitaine des Bleus, mais pas recensé auprès des supérieurs du commandant. De quoi lui valoir une sanction de la DGPN...

La Direction générale de la police nationale (DGPN) a rendu son verdict. On apprend par l'AFP et Le Monde ce mardi 30 décembre que le commandant M.S, policier chargé de la sécurité de l'équipe de France depuis plusieurs années à présent, a été sanctionné par la DGPN plus d'un an après l'ouverture d'une enquête judiciaire. La cause ? Le signalement effectué à l'époque d'un don de Kylian Mbappé s'élevant à 60 300€ effectué en 2023 qui n'a pas été communiqué par le policier à ses supérieurs.

Kylian Mbappé fait une donation de 60 300€ à un officier de police chargé de la sécurité des Bleus, la DGPN sanctionne ! Cet argent, viré par le biais d'un chèque, venait de la prime personnelle du désormais capitaine de l'équipe de France touchée après ses performances à la Coupe du monde 2022 et la défaite en finale contre l'Argentine (3-3 puis 2-4 aux tirs au but). La direction générale de la police nationale a pris la décision de mettre en retraite anticipée le commandant M.S en question après le signalement d'un banquier à Tracfin, la cellule de renseignement financier de Bercy qui avait engendré l'ouverture de l'enquête judiciaire en question.