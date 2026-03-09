Mercato - OM : «Des discussions» annoncées pour cet été, mais à une seule condition !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’été s’annonce encore une fois très animé à l’OM, alors qu’un nouveau président ainsi qu’un nouveau directeur sportif, Medhi Benatia étant sur le départ, sont attendus. Le club devra également régler quelques questions encore en suspens concernant son équipe féminine et notamment la prolongation de son entraîneuse, mais à une seule condition.

Un peu plus de deux ans après son départ de l’équipe de France féminine (2017-2023), Corinne Diacre est devenue au mois d’octobre 2025 la nouvelle entraîneuse des Marseillaises, l’équipe féminine de l’OM. Ce dimanche, elle s’est confiée dans un entretien accordé à Canal+ et diffusé dans le Canal Football Club, au cours duquel elle est revenue sur ses premiers mois à Marseille.

« Je suis venue à l’OM avec beaucoup d’ambition, pour une simple raison, c’est qu’ici à l’OM, on me voulait » « Moi déjà je suis très heureuse ici, les conditions sont bonnes, le groupe est top. Honnêtement, les filles sont hyper travailleuses hyper à l’écoute, on leur demande beaucoup. Je suis venue à l’OM avec beaucoup d’ambition, pour une simple raison, c’est qu’ici à l’OM, on me voulait. Donc je me dois aujourd’hui de leur rendre la pareille. Ma mission, c’est d’obtenir le maintien. Aujourd’hui, je suis focalisée sur cet objectif-là », a déclaré Corinne Diacre.