L'équipe de France snobée par Zidane, il répond !

Après avoir évolué en équipe de France U17, U18 et U19, Elyaz Zidane est actuellement en U20 chez les Bleus. D'ailleurs, il a été le joueur le plus utilisé par Bernard Diomède lors du dernier Mondial en octobre. Malgré tout, Elyaz Zidane pourrait snober les Tricolores, comme son frère Luca vient de le faire.
Elyaz Zidane va lâcher la France pour rejoindre l'Algérie ?
Alors que Didier Deschamps ne l'a jamais sélectionné en équipe de France A, Luca Zidane a décidé de répondre favorablement à l'appel de l'Algérie. Un choix payant, puisque le portier de 27 ans est actuellement le gardien titulaire des Fennecs à la CAN 2025.
«On verra, ce n'est pas le moment d'en parler»
Présent en zone mixte ce dimanche, Luca Zidane a laissé entendre que son petit frère Elyaz pourrait l'imiter en rejoignant l'Algérie. « Comme tout le peuple algérien, ils (sa famille) sont là derrière nous. C'est important pour nous de les avoir ici avec une ambiance incroyable, donc on fait le maximum pour les rendre fiers. Si un autre Zidane va me rejoindre en sélection algérienne ? On verra, ce n'est pas le moment d'en parler. On est très contents de cette qualification, d'être assurés de finir premiers. C'est une fierté pour moi de pouvoir défendre mon pays et de jouer cette CAN. En plus avec une qualification et deux victoires, je suis très content », a confié le portier de Granada. Après Luca, Zinedine Zidane pourrait voir un autre de ses fils défendre les couleurs de l'Algérie, son pays d'origine. Pour rappel, Elyaz Zidane (20 ans) évolue au Betis Deportivo.