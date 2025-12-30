L'équipe de France snobée par Zidane, il répond !

Amadou Diawara

Pour le moment, Elyaz Zidane a faites tout ses classes en équipe de France. En effet, le crack de 20 ans a évolué avec les Tricolores en U17, U18, U19 et maintenant en U20. Malgré tout, Elyaz Zidane pourrait défendre les couleurs de l'Algérie en A. Il suivrait ainsi l'exemple de son grand frère Luca.

Elyaz Zidane va lâcher la France pour rejoindre l'Algérie ? Alors que Didier Deschamps ne l'a jamais sélectionné en équipe de France A, Luca Zidane a décidé de répondre favorablement à l'appel de l'Algérie. Un choix payant, puisque le portier de 27 ans est actuellement le gardien titulaire des Fennecs à la CAN 2025.