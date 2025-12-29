Didier Deschamps : Séparation confirmée avant la Coupe du monde !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il soit impossible pour le moment de dresser la liste complète de l'équipe de France pour la Coupe du monde, certains joueurs sont assurés d'y être, hors blessure. Dans le cas inverse, d'autres sont également en train de perdre leur place. C'est le cas de Randal Kolo Muani, pourtant longtemps intouchable aux yeux de Didier Deschamps.

Même Didier Deschamps ne pourra rien pour lui. Longtemps protégé par le sélectionneur de l'équipe de France qui a continué à lui faire confiance malgré sa méforme, Randal Kolo Muani est petit-à-petit en train de perdre sa place à la Coupe du monde. Prêté par le PSG à Tottenham, l'ancien Nantais peine à convaincre et voit d'autres joueurs offensifs français monter en puissance à l'image d'Hugo Ekitike ou encore Rayan Cherki. Par conséquent, Grégory Sertic estime que l'histoire d'amour est terminée entre Kolo Muani et Deschamps.

Kolo Muani, c'est terminé ? « Ça peut prendre du temps, et le collectif de Tottenham n’est pas bon. Ça ne le met pas en valeur non plus parce que ça alterne le bon et le très mauvais. C’est très compliqué pour les attaquants. Cela peut être juste un but qui peut être le déclic et lancer sa saison. Il ne pèse pas assez sur les défenses de Premier League », confie l'ancien milieu de terrain de l'au micro de Canal+ avant de poursuivre.