Gros transfert au PSG : La réponse tombe pour Kolo Muani ?

Prêté par le PSG à Tottenham pour cette saison, Randal Kolo Muani ne parvient pas pour le moment à se démarquer chez les Spurs. Déjà dans le doute, l’attaquant français pourrait prochainement voir le club londonien lui recruter un nouveau concurrent en attaque lors du prochain mercato.

Troisième recrue la plus chère de l’histoire du PSG, Randal Kolo Muani vit des temps compliqués. Après avoir digéré un transfert avorté vers la Juventus cet été, l’attaquant français doit désormais s’acclimater à la Premier League, lui qui a rejoint les Spurs de Tottenham en fin de mercato.

Le PSG veut vendre Kolo Muani au prix fort Du côté du PSG, l’objectif est simple : relancer Kolo Muani, afin que ce dernier puisse prendre de la valeur sur le marché, et ainsi le vendre à un prix intéressant l’été prochain. Cependant, les débuts du buteur de 27 ans sont compliqués en Angleterre. Entré en jeu ce dimanche contre Arsenal, Kolo Muani n’a toujours pas trouvé le chemin des filets avec Tottenham…