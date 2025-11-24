Nouvel attaquant à l’OM : La grosse menace annoncée à l’étranger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Révélation du début de saison à l’OM, Robinio Vaz aurait déjà de sérieux prétendants. Si l’intention de Marseille est de prolonger son contrat très bientôt, l’attaquant âgé de 18 ans aurait attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens, notamment en Angleterre, où Chelsea et Arsenal auraient jeté leur dévolu sur lui.

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Sochaux en post-formation, Robinio Vaz a su saisir sa chance à l’OM pour le moment. Souvent utilisé par Roberto De Zerbi, l’attaquant âgé de 18 ans a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en Ligue 1 cette saison, avec seulement trois titularisations.

L’OM veut prolonger Vaz Comme indiqué par RMC Sport, Robinio Vaz a déjà des prétendants et l’OM compte le prolonger prochainement. Les discussions en ce sens avancent bien et d’ici à la fin de l’année 2025, il devrait signer un nouveau contrat longue durée assorti d’une revalorisation salariale, lui qui est actuellement lié au club marseillais jusqu’en juin 2028.