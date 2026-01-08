De Zerbi avec Zidane : C'est le choc à l'OM !

Les prochains mois vont être animés par la quête d'un nouvel entraîneur à Manchester United. Plusieurs noms circulent à l'image de celui de Roberto De Zerbi. Mais le coach de l'OM n'est pas seul puisque Zinedine Zidane fait également partie de la très longue liste de noms retenus par les Red Devils.
Comme plusieurs de ses prédécesseurs, Ruben Amorim n'a pas réalisé de miracle à Manchester United et a été démis de ses fonctions ces derniers jours. Ole Gunnar Solskjaer devrait assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison, ce qui laisse le temps aux Mancuniens de choisir la meilleure option pour le prochain exercie.
Zidane et De Zerbi en concurrence pour MU ?
Dans cette optique, le nom de Zinedine Zidane a circulé dans la presse anglaise et Fabrizio Romano confirme ! « J’ai vu des rumeurs dans les médias anglais, certaines disant que probablement Zidane pourrait être un candidat. Zidane est toujours lié au poste d’entraîneur de Manchester United », confiait sur sa chaîne YouTube. Et le journaliste italien ajoute également qu'il faudra suivre de près la piste menant à Roberto De Zerbi, l'actuel coach de l'OM.
«Zidane est toujours lié au poste d’entraîneur de Manchester United»
« Roberto De Zerbi, qui a rencontré la direction de Manchester United durant l'été 2024, avait décidé de ne pas poursuivre les discussions, mais il n'a pas rejeté Manchester United en tant que club. Il estimait que ce n'était pas le meilleur moment pour prendre le poste. Il n'y avait pas de feeling. Entre les deux parties. Désormais, c'est évidemment différent. Manchester United est désormais en meilleure position compte tenu des joueurs qu'ils ont ou du projet. Mais ce sera une longue conversation puisque De Zerbi est concentré sur l'OM », révèle Fabrizio Romano. Autrement dit, Roberto De Zerbi pourrait se retrouver en concurrence avec Zinedine Zidane.