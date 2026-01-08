De Zerbi avec Zidane : C'est le choc à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les prochains mois vont être animés par la quête d'un nouvel entraîneur à Manchester United. Plusieurs noms circulent à l'image de celui de Roberto De Zerbi. Mais le coach de l'OM n'est pas seul puisque Zinedine Zidane fait également partie de la très longue liste de noms retenus par les Red Devils.

Comme plusieurs de ses prédécesseurs, Ruben Amorim n'a pas réalisé de miracle à Manchester United et a été démis de ses fonctions ces derniers jours. Ole Gunnar Solskjaer devrait assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison, ce qui laisse le temps aux Mancuniens de choisir la meilleure option pour le prochain exercie.

Zidane et De Zerbi en concurrence pour MU ? Dans cette optique, le nom de Zinedine Zidane a circulé dans la presse anglaise et Fabrizio Romano confirme ! « J’ai vu des rumeurs dans les médias anglais, certaines disant que probablement Zidane pourrait être un candidat. Zidane est toujours lié au poste d’entraîneur de Manchester United », confiait sur sa chaîne YouTube. Et le journaliste italien ajoute également qu'il faudra suivre de près la piste menant à Roberto De Zerbi, l'actuel coach de l'OM.