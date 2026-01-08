Transfert surprise : Il annonce «l'un des meilleurs de l'histoire» au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant l'été 2024, le PSG n'a pas hésité à lâcher 40M€ pour recruter Willian Pacho en provenance de l'Eintracht Francfort. Et l'international équatorien n'a pas manqué de s'imposer très rapidement. Au point d'être déjà considéré par Alain Roche comme l'un des meilleurs axiaux de l'histoire.

En à peine un an et demi, Willian Pacho s'est déjà imposé comme une référence à son poste. Recruté pour 40M€, l'international équatorien a effectivement réalisé une première saison exceptionnelle au PSG, au point qu'Alain Roche le considère déjà comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire du club juste derrière Marquinhos et Thiago Silva.

Pacho fait déjà l'unanimité « Ce débat autour de la hiérarchie dans l'histoire est toujours compliqué. Parce que les contextes sont très différents. Mais quand tu gagnes la Ligue des champions, tu fais forcément partie des meilleurs. Ce qu'il fait au PSG depuis dix-huit mois, c'est exceptionnel », lâche-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.