Transfert surprise : Il annonce «l'un des meilleurs de l'histoire» au PSG !

Durant l'été 2024, le PSG n'a pas hésité à lâcher 40M€ pour recruter Willian Pacho en provenance de l'Eintracht Francfort. Et l'international équatorien n'a pas manqué de s'imposer très rapidement. Au point d'être déjà considéré par Alain Roche comme l'un des meilleurs axiaux de l'histoire.
En à peine un an et demi, Willian Pacho s'est déjà imposé comme une référence à son poste. Recruté pour 40M€, l'international équatorien a effectivement réalisé une première saison exceptionnelle au PSG, au point qu'Alain Roche le considère déjà comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire du club juste derrière Marquinhos et Thiago Silva.
Pacho fait déjà l'unanimité
« Ce débat autour de la hiérarchie dans l'histoire est toujours compliqué. Parce que les contextes sont très différents. Mais quand tu gagnes la Ligue des champions, tu fais forcément partie des meilleurs. Ce qu'il fait au PSG depuis dix-huit mois, c'est exceptionnel », lâche-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.
«Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs de l'histoire du club»
« Après, aujourd'hui, la trace laissée par un Marquinhos, là depuis douze ans, ou un Thiago Silva, resté huit ans, est supérieure. Marqui, c'est le numéro 1 par sa fidélité, sa régularité. Thiago Silva, lui, c'est la grande classe, un défenseur d'une grande élégance. Et Pacho, lui, c'est la force dégagée qui est exceptionnelle. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs de l'histoire du club. Laissons-lui encore du temps, peut-être encore deux ans, pour devenir le meilleur », ajoute Alain Roche.