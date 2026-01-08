Le problème d'argent qui inquiète le PSG !

Le Paris Saint-Germain a blindé Willian Pacho. En effet, le club de la capitale, contrairement à ses habitudes sous l'ère Luis Campos, a déjà bouclé la prolongation de contrat de l'Equatorien. Et ce, en partie en raison de l'aspect financier de la chose, lui qui n'était pas rémunéré à hauteur de ses performances au PSG.
Certes, Willian Pacho n'a signé qu'à l'été 2024 au PSG. Néanmoins, ce transfert à 40M€ sans bonus comme le10sport.com vous l'avait révélé le 11 août de l'année en question, n'avait pas permis à l'international équatorien de figurer dans le haut du panier de la liste des salaires du Paris Saint-Germain.
«On peut le signer ici, Pacho a prolongé»
Des revenus mensuels qui n'étaient pas en adéquation avec son impact évident dans la charnière centrale du PSG aux côtés de Marquinhos la saison dernière. C'est pourquoi Luis Campos a fait une entorse à sa politique de renégociation de contrat qui intervient généralement dans la troisième saison du bail du joueur. Cette fois-ci, le conseiller sportif du PSG a discuté avec le clan Pacho dès la deuxième année et s'est déjà mis d'accord pour une prolongation jusqu'en 2030 selon RMC Sport et L'Equipe. Benjamin Quarez a confirmé la tendance sur les ondes d'Ici Paris cette semaine. « En coulisses, c'est un dossier qui a été bien réglé et la prolongation de contrat est déjà actée. On peut le signer ici, Pacho a prolongé ».
«Il fallait remettre son salaire aux standards du club»
Le journaliste du Parisien ne dissimule pas la volonté économique du PSG derrière cette prolongation de Willian Pacho en plus motivée par le plan sportif. « C'est quand même une bonne nouvelle. Ils n'ont pas traîné, il fallait remettre son salaire aux standards du club parce que ce n'était pas le cas et ils ont pris les choses en main très rapidement ». Problème pécuniaire réglé donc. Reste à savoir quand interviendra l'officialisation de cette opération.