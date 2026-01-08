Le problème d'argent qui inquiète le PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a blindé Willian Pacho. En effet, le club de la capitale, contrairement à ses habitudes sous l'ère Luis Campos, a déjà bouclé la prolongation de contrat de l'Equatorien. Et ce, en partie en raison de l'aspect financier de la chose, lui qui n'était pas rémunéré à hauteur de ses performances au PSG.

Certes, Willian Pacho n'a signé qu'à l'été 2024 au PSG. Néanmoins, ce transfert à 40M€ sans bonus comme le10sport.com vous l'avait révélé le 11 août de l'année en question, n'avait pas permis à l'international équatorien de figurer dans le haut du panier de la liste des salaires du Paris Saint-Germain.

«On peut le signer ici, Pacho a prolongé» Des revenus mensuels qui n'étaient pas en adéquation avec son impact évident dans la charnière centrale du PSG aux côtés de Marquinhos la saison dernière. C'est pourquoi Luis Campos a fait une entorse à sa politique de renégociation de contrat qui intervient généralement dans la troisième saison du bail du joueur. Cette fois-ci, le conseiller sportif du PSG a discuté avec le clan Pacho dès la deuxième année et s'est déjà mis d'accord pour une prolongation jusqu'en 2030 selon RMC Sport et L'Equipe. Benjamin Quarez a confirmé la tendance sur les ondes d'Ici Paris cette semaine. « En coulisses, c'est un dossier qui a été bien réglé et la prolongation de contrat est déjà actée. On peut le signer ici, Pacho a prolongé ».