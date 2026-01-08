L’OM trouve un accord : La «première recrue» annoncée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM semble bien parti pour recruter l'une des attractions de ce mercato hivernal en Ligue 1 ! Selon les dernières tendances, Himad Abdelli aurait choisi le club marseillais pour la suite de sa carrière, et le journaliste Florent Germain a confirmé l'accord entre le milieu offensif algérien d'Angers et l'OM mercredi soir sur RMC.

Himad Abdelli (26 ans) à l'OM, ça brule ! Comme révélé par Foot Mercato, le milieu offensif du SCO Angers aurait finalement choisi le club phocéen pour son transfert cet hiver, lui qui était également courtisé par l'OL depuis plusieurs semaines. Le dossier pourrait donc s'accélérer, et le journaliste de RMC Florent Germain en a dit un peu plus sur les coulisses du feuilleton Abdelli à l'OM mercredi soir en direct dans l'After Foot.

« Il est d’accord avec l'OM » « C’est une première recrue si l’OM se met d’accord avec Angers. Ce qui est quand même un paramètre important. Et ça, ce n’est pas fait. C’est à dire qu’Abdelli est d’accord avec l'OM, c’est une manière pour le joueur de mettre la pression sur Angers, mais il ne faut pas oublier un paramètre et c’est vrai que Longoria l’a souvent rappelé, c'est que l'OM a beaucoup dépensé cet été et doit faire une ou deux vente dans l’idéal avant de pouvoir recruter », indique Florent Germain, qui annonce donc un accord entre Himad Abdelli et l'OM tout en précisant que le dossier n'était pas encore réglé pour autant.