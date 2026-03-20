Benoit Saint-Denis a rencontré le XV de France : Ce joueur a «impressionné» le combattant de l’UFC

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Régulièrement, lors des rassemblements, les joueurs du XV de France ont l’occasion de rencontrer des personnalités venant de tous les horizons. C’est ainsi que les joueurs de Fabien Galthié ont notamment pu passer du temps avec le combattant de l’UFC : Benoit Saint-Denis. Et voilà que ce dernier avait été impressionné par un Français qu’il avait pu rencontrer.

Avec Cyril Gane ou encore Nassourdine Imavov, Benoit Saint-Denis fait partie des représentants de la France à l’UFC. Figure du MMA dans l’Hexagone, le combattant avait eu l’occasion de rencontrer les joueurs du XV de France il y a quelques mois de cela. « J’ai été très honoré d’être invité par le XV de France pour venir partager mon expérience. J’ai pu échanger et partager avec les joueurs, j’ai raconté mon parcours et répondu à leurs questions. J’ai ressenti un vrai engouement autour de ma présence et ça m’a donné envie de mettre les bouchées doubles dans mon aventure. Le XV de France, c’est une institution ! », confiait notamment Benoit Saint-Denis après son moment passé aux côtés des joueurs de Fabien Galthié.

Antoine Dupont critiqué en France, un autre pays lui déclare sa flamme ! https://t.co/krxeNr5AK0 — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

« Vraiment un physique d'un combattant » Invité ce jeudi de l’émission du Super Moscato Show avec notamment Fabien Galthié, Benoit Saint-Denis est revenu sur ce moment. C’est alors que le combattant de l’UFC a révélé le nom d’un joueur du XV de France qui l’avait impressionné. « Impressionné par certains joueurs de rugby ? Ouais. Moi celui qui m'avait impressionné athlétiquement lorsque j’étais venu, hormis Fabien Galthié et j’avais été accueilli par Ibanez et Servat, c’était Boudehent. Il m’avait impressionné, solide et sec. Vraiment un physique d'un combattant, très solide », a lâché BSD, marqué donc par Paul Boudehent, troisième ligne de La Rochelle. Fabien Galthié a lui ajouté : « C’est un des plus forts sur le combat d’homme à homme. Il n'a pas pu jouer, il a été blessé toute la compétition ».