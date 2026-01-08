Départ de l’OM : Coup de tonnerre, De Zerbi a choisi son prochain club ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cité parmi les pistes de Manchester United pour succéder à Ruben Amorim, Roberto De Zerbi serait dans le viseur d’un autre club de Premier League. Tottenham s’intéresserait également à l’entraîneur de l’OM, où il a encore un an et demi de contrat. Entre les deux clubs anglais, le technicien italien aurait déjà fait son choix.

Un an et demi après, Manchester United penserait encore à Roberto De Zerbi. Avant de rejoindre l’OM à l’été 2024, le technicien italien avait été en contact avec les Red Devils. Ces derniers se sont séparés de Ruben Amorim lundi et, selon le Telegraph, seraient toujours intéressés par l’ancien entraîneur de Brighton, même si leur favori serait Oliver Glasner, en fin de contrat à Crystal Palace.

Manchester United et Tottenham sur la piste de De Zerbi Roberto De Zerbi semble encore avoir la cote en Premier League, puisqu’en plus de Manchester United, Tottenham s’intéresserait également à lui. D’après les informations de TEAMtalk, si un départ de Thomas Frank n’est pas prévu incessamment sous peu, les Spurs établiraient tout de même une liste de potentiels remplaçants et l’entraîneur de l’OM serait une cible principale.