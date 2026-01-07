PSG-OM : C'est signé, le coup de pression sur le mercato !

Amadou Diawara

Formé au PSG, Timothy Weah a signé à l'OM lors du dernier mercato estival. Interrogé sur sa signature, le joueur de 25 ans a expliqué à quel point il était sous pression lorsqu'il a fait ses premiers pas à Marseille, que ce soit à cause de son nom de famille, du prix de son transfert ou de son passage à Paris.

Lors du dernier mercato estival, Timothy Weah a quitté la Juventus. Après avoir passé deux saisons à Turin, l'international états-unien a rejoint l'OM pour une somme proche de 14,4M€. Pourtant, Timothy Weah a été formé au PSG.

Après le PSG, Timothy Weah s'est fait un prénom à l'OM Lors d'un entretien accordé au Dauphiné, Timothy Weah a affirmé qu'il était sous pression lors de ses débuts à l'OM, et ce, parce qu'il a été formé au PSG, parce qu'il est le fils de George Weah - qui a également défendu les couleurs parisiennes et marseillaises - et parce qu'il a couté 14,4M€.