PSG-OM : C'est signé, le coup de pression sur le mercato !

Formé au PSG, Timothy Weah a signé à l'OM lors du dernier mercato estival. Interrogé sur sa signature, le joueur de 25 ans a expliqué à quel point il était sous pression lorsqu'il a fait ses premiers pas à Marseille, que ce soit à cause de son nom de famille, du prix de son transfert ou de son passage à Paris.
Lors du dernier mercato estival, Timothy Weah a quitté la Juventus. Après avoir passé deux saisons à Turin, l'international états-unien a rejoint l'OM pour une somme proche de 14,4M€. Pourtant, Timothy Weah a été formé au PSG.
Après le PSG, Timothy Weah s'est fait un prénom à l'OM
Lors d'un entretien accordé au Dauphiné, Timothy Weah a affirmé qu'il était sous pression lors de ses débuts à l'OM, et ce, parce qu'il a été formé au PSG, parce qu'il est le fils de George Weah - qui a également défendu les couleurs parisiennes et marseillaises - et parce qu'il a couté 14,4M€.
«Je savais que les supporters allaient évoquer mon nom»
« Tout jeune, je savais que je devais travailler et en faire plus que les autres. Quand tu as "Weah" derrière le maillot, c’est un peu dur. Si tu donnes un peu moins, les gens vont commencer à dire qu’il ne mérite pas, que c’est grâce au papa, etc.. J’ai toujours eu la volonté d’être à 100%, d’en faire plus que les autres. Et c’est toujours la mentalité que j’ai aujourd’hui. Quand je suis arrivé à Marseille, je savais que les supporters allaient évoquer mon nom. Forcément, tu achètes cher un joueur qui a signé pro au PSG, puis qui est passé par Lille et la Juventus. Les gens ne s’attendaient pas à quelqu’un qui donne tout pour le maillot. Mais j’étais prêt à vraiment bosser et me donner à 100% », a reconnu Timothy Weah, le numéro 22 de l'OM.