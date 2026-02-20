«Je perds tout» : Le transfert au PSG qui tourne au fiasco !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Signer au PSG n'est jamais gage de réussite, surtout lorsque l'on débarque dans le même secteur de jeu qu'un très grand nom. C'est d'ailleurs l'expérience vécue par un joueur qui raconte qu'il a tout perdu en signant à Paris.

Il est l'homme aux 14 clubs dans sa carrière. Xavier Gravelaine est en effet réputé pour le nombre d'équipes dans lesquelles il a évoluées entre 1989 et 2004. Et l'attaquant aux 4 sélections en équipe de France est notamment passé par le PSG où il débarque 1993. Initialement, il arrivait pour remplacer David Ginola, qui était attendu à Barcelone. Mais ce transfert a finalement capoté, ce qui a placé Xavier Gravelaine dans une situation très inconfortable comme il l'a raconté il y a quelques mois.

«Déboulonner David au Parc, c'est compliqué» « À mon arrivée à Paris, David Ginola devait partir à Barcelone. Mais comme (Johan) Cruyff a été viré, l'accord est tombé à l'eau. Déboulonner David au Parc, c'est compliqué. Je perds tout, l'équipe de France, en l'espace de quatre mois. Je veux absolument partir. Je ne vais pas à l'entraînement pendant une semaine, je boude », confiait-il l'année dernière dans les colonnes de L'EQUIPE, avant de poursuivre.