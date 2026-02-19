PSG : Le transfert de Dro Fernandez aurait pu coûter beaucoup plus cher !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Formé au FC Barcelone dont il avait intégré le centre de formation à l’été 2022, Dro Fernandez a fait le choix de partir pour prendre la direction de la Ligue 1 et du PSG, qui a dépensé un montant estimé à 8M€ afin de s’attacher les services du milieu de terrain âgé de 18 ans. Mais c’est une somme bien plus élevée que le club de la capitale aurait pu devoir dépenser pour y parvenir.

Après seulement cinq apparitions avec l’équipe première et alors que des discussions avaient débuté dans l’optique d’une prolongation, Dro Fernandez a pris la décision de quitter le FC Barcelone cet hiver pour s’engager avec le PSG. « Il avait une clause et nous n’avons pas réussi à prolonger son contrat à temps. Nous avions conclu un accord avec son agent selon lequel nous nous réunissions pour négocier sa prolongation lorsque le joueur aurait 18 ans. Après cela, les choses se sont précipitées et il n’y a plus rien à dire », expliquait Deco, directeur sportif du Barça.

Le nouveau système de prolongation auquel a échappé Dro Fernandez Si la clause libératoire de Dro Fernandez était de 6M€, le PSG a dépensé un montant légèrement supérieur, estimé à 8M€, pour le recruter, mais qui aurait pu être encore plus élevé. Comme l’explique SPORT, depuis le départ de Marc Guiu à Chelsea à l’été 2024, le FC Barcelone a instauré un nouveau système de prolongation avec des clauses évolutives pour ses jeunes joueurs. Comme Dro Fernandez avait prolongé avant cela, il n’était pas encore concerné, mais l’aurait été si, comme cela était prévu, il avait étendu son contrat avec les Blaugrana.