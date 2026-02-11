PSG : Négociations ratées avec Dro Fernandez, «nous n’avons pas réussi à...»

Alexis Brunet

Lors du mercato hivernal, le PSG a réalisé un joli coup en réussissant à attirer Dro Fernandez. Avant de débarquer à Paris, le milieu offensif était un joueur du FC Barcelone. Le club espagnol voulait d’ailleurs le garder et miser sur lui à l’avenir, mais les dirigeants parisiens ont réussi à devancer leurs homologues barcelonais et l’ont donc transféré pour environ 8M€.

Dimanche soir contre l’OM, Dro Fernandez a disputé ses premières minutes en tant que joueur du PSG. Arrivé à Paris lors du mercato hivernal contre un chèque d’environ 8M€, le milieu offensif a été piqué au FC Barcelone. Désireux d’avoir du temps de jeu, le joueur de 18 ans a estimé que le champion d’Europe était le plus à même de lui offrir cela avec Luis Enrique à sa tête.

« C’est un cas parmi tant d’autres » Pour le journal Sport, le directeur sportif du FC Barcelone Deco est revenu sur le départ de Dro Fernandez. Pour le Portugais, on parle beaucoup de cette histoire, car elle concerne un joueur qui évoluait en équipe première, malgré son très jeune âge. « Nous passons deux ou trois heures par jour avec les joueurs, mais nous ne sommes pas dans leur tête. Nous essayons de faire de notre mieux pour Dro à tout moment. C’était un joueur qui ne jouait pas dans l’équipe junior et nous avons essayé de lui donner du temps de jeu parce que nous pensions qu’il pouvait faire la différence. Il a gagné sa place dans l’équipe première parce que Flick l’appréciait. C’est un joueur qui pourrait être dans l’équipe junior A et jouer dans la Youth League, car c’est ce qui correspond à son âge. Cependant, je pense que cette nouvelle a pris une telle ampleur parce que c’est un joueur qui faisait partie de l’équipe première. C’est un cas parmi tant d’autres. »