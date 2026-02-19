«Je ne m'attendais pas à...» : Le transfert au PSG qui a pris par surprise Kylian Mbappé

Recruté en 2017 par le PSG, Kylian Mbappé aura passé 7 saisons avec le club de la capitale. Resté jusqu'en 2024 à Paris, date de son départ pour le Real Madrid, le Français en a vu des nouveaux joueurs débarquer au PSG. Et comme beaucoup, certains transferts ont pu faire douter Mbappé, mais voilà qu'il a vite retourné sa veste.
En 2023, le PSG décidait d'opérer un grand changement dans son projet. En effet, le club de la capitale mettait fin à l'ère du bling-bling, se séparant alors de certains de ses plus grands noms comme Marco Verratti, Neymar ou encore Lionel Messi. L'attaque du PSG perdait alors deux armes redoutables et voilà qu'à la place, la direction parisienne était allée chercher... Bradley Barcola. Alors qu'il venait de réaliser seulement 6 mois à l'OL, l'ailier français avait été recruté pour 50M€ par Paris.
« Bradley, c’est une belle surprise »
A cette époque, ce transfert de Bradley Barcola au PSG avait éveillé de nombreuses interrogations chez les observateurs. Mais pas seulement... Au sein même de l'effectif parisien, on se posait des questions. C'est ainsi que Kylian Mbappé avait confié à l'occasion d'un entretien accordé à Ouest France en 2024 sur Barcola : « Bradley, c’est une belle surprise. La vérité, c’est que je ne m’attendais pas à ce qu’il soit titulaire au PSG, à son arrivée l’été dernier. Honnêtement, on avait une attaque Messi - Neymar - moi, donc je ne pouvais pas me douter qu’un petit gamin de Lyon, qui avait fait six mois à l’OL, allait venir et faire son trou ».
« Le déclic, c’est son match face à Newcastle en Ligue des champions »
Bradley Barcola a donc réussi à convaincre les plus pessimistes suite à son transfert au PSG à l'été 2023. Kylian Mbappé ajoutait d'ailleurs ensuite : « Il est arrivé timidement, a connu des débuts difficiles. Il a été très critiqué, à tort. Le coach (Luis Enrique) l’a vraiment bien aidé. Le déclic, c’est son match face à Newcastle en Ligue des champions. Il entre en jeu, rate des occasions, mais le coach l’a tout de suite soutenu dans le vestiaire après le match. Nous avons tous insisté sur le fait que le plus important était de se créer des occasions, comme il le faisait, et qu’il ne les raterait pas à tous les matches. Après cela, je pense qu’il a eu un déclic. Comme s’il avait pris conscience qu’il pouvait apporter à cette équipe. Depuis, il n’a plus fait les mêmes matches ».