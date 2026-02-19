«Je ne m'attendais pas à...» : Le transfert au PSG qui a pris par surprise Kylian Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté en 2017 par le PSG, Kylian Mbappé aura passé 7 saisons avec le club de la capitale. Resté jusqu'en 2024 à Paris, date de son départ pour le Real Madrid, le Français en a vu des nouveaux joueurs débarquer au PSG. Et comme beaucoup, certains transferts ont pu faire douter Mbappé, mais voilà qu'il a vite retourné sa veste.

En 2023, le PSG décidait d'opérer un grand changement dans son projet. En effet, le club de la capitale mettait fin à l'ère du bling-bling, se séparant alors de certains de ses plus grands noms comme Marco Verratti, Neymar ou encore Lionel Messi. L'attaque du PSG perdait alors deux armes redoutables et voilà qu'à la place, la direction parisienne était allée chercher... Bradley Barcola. Alors qu'il venait de réaliser seulement 6 mois à l'OL, l'ailier français avait été recruté pour 50M€ par Paris.

« Bradley, c’est une belle surprise » A cette époque, ce transfert de Bradley Barcola au PSG avait éveillé de nombreuses interrogations chez les observateurs. Mais pas seulement... Au sein même de l'effectif parisien, on se posait des questions. C'est ainsi que Kylian Mbappé avait confié à l'occasion d'un entretien accordé à Ouest France en 2024 sur Barcola : « Bradley, c’est une belle surprise. La vérité, c’est que je ne m’attendais pas à ce qu’il soit titulaire au PSG, à son arrivée l’été dernier. Honnêtement, on avait une attaque Messi - Neymar - moi, donc je ne pouvais pas me douter qu’un petit gamin de Lyon, qui avait fait six mois à l’OL, allait venir et faire son trou ».