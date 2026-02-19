«Ça m’excite» : Habib Beye avait prévenu, il va être servi à l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme attendu ces derniers jours, Habib Beye succède à Roberto De Zerbi sur le banc de l’OM et voit ainsi son rêve se réaliser. Il y a quelques années, l’ancien international sénégalais s’était justement prononcé sur ses ambitions comme entraîneur et n’avait pas peur de la pression.

Passé par l’Olympique de Marseille en tant que joueur entre 2003 et 2007, Habib Beye va retrouver son « club de cœur » en tant qu’entraîneur. Comme pressenti depuis l’annonce du maintien de Medhi Benatia comme directeur du football jusqu’à la fin de la saison, l’ancien international sénégalais a été choisi pour succéder à Roberto De Zerbi. Treize jours après avoir dirigé son dernier match avec le Stade Rennais, Habib Beye sera donc sur le banc de touche de l’OM vendredi soir contre Brest.

Le «lien historique» qui a convaincu l'OM de boucler cette signature ! https://t.co/QNZx4tT91Y — le10sport (@le10sport) February 19, 2026

« Être attendu au tournant, ça m'excite » Après un passage mitigé d’un an en Bretagne, son unique expérience en Ligue 1, Habib Beye entame donc une nouvelle aventure dans la cité phocéenne, où les attentes seront encore plus élevées. Ce qui ne devrait pas l’impressionner si l’on se fie à cet entretien accordé à L’Équipe. « Être attendu au tournant ? Ouais, ça me plaît. Je vais même aller plus loin, être attendu au tournant, ça m'excite. J'aime convaincre. Pape Diouf m'a dit un jour : "Fils, qu'est-ce que tu veux faire dans ce métier ? Tu te rends compte. Reste tranquille, fais consultant, tu es le meilleur." C'était mon papa (il est décédé en mars 2020), il n'était pas objectif. (Sourire) Et un jour, six mois plus tard, après des discussions longues où il me relançait "mais pourquoi ?", "pourquoi ?", je l'ai convaincu. Il m'a dit : "Je comprends, c'est fait pour toi », avait-il confié.