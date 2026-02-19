Nouvelle signature à l’OM : Un record est battu !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille aime décidément les communiqués nocturnes. Après avoir officialisé le départ de Roberto De Zerbi en pleine nuit la semaine dernière, son remplacement par Habib Beye a été annoncé par le club phocéen ce mercredi soir. Et en débarquant dans son club de cœur, l’ancien international sénégalais va déjà battre un record.

La saison est décidément très mouvementée du côté de l’OM. Depuis le début de l’année 2026, rien ne s’est déroulé comme espéré avec une défaite frustrante lors du Trophée des Champions face au PSG (2-2, 4-1 t.a.b.), avant deux revers cinglants en Ligue des Champions contre Liverpool (0-3) et surtout Bruges (0-3), puis une claque reçue lors du deuxième Classique de l’année au Parc des Princes (0-5). En quelques semaines, l’Olympique de Marseille a plongé dans la crise, provoquant le départ de Roberto De Zerbi.

Un record pour Habib Beye Après une semaine sans entraîneur, l’Olympique de Marseille a officialisé mercredi soir l’arrivée de Habib Beye, à peine débarqué du Stade Rennais. L’ancien international sénégalais était encore sur le banc de la formation bretonne le 7 février, pour le déplacement à Lens, et va se présenter à Brest ce vendredi en tant qu’entraîneur de l’OM, soit un écart de 13 jours entre les deux rencontres, un record au XXIe siècle selon Stats du Foot. Jusqu’à présent, Angel Marcos était l'entraineur le plus rapide à diriger une rencontre en Ligue 1 avec 2 clubs différents, Lorient puis Nantes le 5 janvier 2002 (17 jours).