Nouvelle signature à l’OM : Un record est battu !

L’Olympique de Marseille aime décidément les communiqués nocturnes. Après avoir officialisé le départ de Roberto De Zerbi en pleine nuit la semaine dernière, son remplacement par Habib Beye a été annoncé par le club phocéen ce mercredi soir. Et en débarquant dans son club de cœur, l’ancien international sénégalais va déjà battre un record.
La saison est décidément très mouvementée du côté de l’OM. Depuis le début de l’année 2026, rien ne s’est déroulé comme espéré avec une défaite frustrante lors du Trophée des Champions face au PSG (2-2, 4-1 t.a.b.), avant deux revers cinglants en Ligue des Champions contre Liverpool (0-3) et surtout Bruges (0-3), puis une claque reçue lors du deuxième Classique de l’année au Parc des Princes (0-5). En quelques semaines, l’Olympique de Marseille a plongé dans la crise, provoquant le départ de Roberto De Zerbi.
Un record pour Habib Beye
Après une semaine sans entraîneur, l’Olympique de Marseille a officialisé mercredi soir l’arrivée de Habib Beye, à peine débarqué du Stade Rennais. L’ancien international sénégalais était encore sur le banc de la formation bretonne le 7 février, pour le déplacement à Lens, et va se présenter à Brest ce vendredi en tant qu’entraîneur de l’OM, soit un écart de 13 jours entre les deux rencontres, un record au XXIe siècle selon Stats du Foot. Jusqu’à présent, Angel Marcos était l'entraineur le plus rapide à diriger une rencontre en Ligue 1 avec 2 clubs différents, Lorient puis Nantes le 5 janvier 2002 (17 jours).
« Mon rêve ultime serait d’entraîner un jour Marseille »
En retrouvant l’OM, celui qui il a disputé 174 matches entre 2003 et 2007 sous le maillot phocéen réalise un rêve qu’il n’avait jamais caché au cours des dernières années. « Mon rêve ultime serait d’entraîner un jour Marseille, déclarait-il dès 2018 sur Canal+. Mais hors de question de me renier pour obtenir un poste ici ou là. Tout le monde sait que l’OM est mon club de cœur. Eh bien, le consultant qui a le plus critiqué l’OM, c’est moi. J’y ai joué quatre ans et je connais très bien le club, je suis légitime. » Trois ans plus tard, dans les colonnes de L’Equipe, Habib Beye en avait rajouté une couche : « C’est mon club de cœur. Le club où j’ai passé les plus belles années, avec Strasbourg aussi en formation. La reconnaissance que j’ai eue des gens et des supporters, oui, j’ai une sensibilité pour l’OM. Entraîner un jour ma sélection, ce serait une fierté immense aussi. (…) Tu ne dis pas non à l’OM, tu ne dis pas non à la sélection du Sénégal. »