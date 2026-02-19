Habib Beye, le «loto» en signant à l’OM : «C’est quand même exceptionnel»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille tient son nouvel entraîneur en la personne de Habib Beye, choisi pour succéder à Roberto De Zerbi. L’ancien capitaine du club phocéen va donc réaliser l’un de ses rêves en dirigeant l’actuel 4e de Ligue 1, ce qui épate Johan Micoud, pour qui le Sénégalais n’a rien à perdre dans cette histoire.

A peine parti du Stade Rennais, Habib Beye retrouve un club, et pas des moindres puisque l’ancien international sénégalais a rejoint l’OM, succédant à Roberto De Zerbi. Cette nomination était attendue suite au maintien de Medhi Benatia à la tête du secteur sportif, le directeur du football phocéen ayant fait de l’ex-consultant de Canal+ sa priorité pour diriger l’équipe première. Habib Beye s’est engagé pour 18 mois et retrouve ainsi le club de son cœur. Pour Johan Micoud, c’est une chance « exceptionnelle ».

🚨 Habib Beye à l'#OM jusqu'en 2027 !



Johan Micoud : « C'est une chance exceptionnelle. C'est le gagnant du loto »#EDS pic.twitter.com/C248hmzrr2 — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) February 18, 2026

« C’est tout benef pour lui » « C’est une chance exceptionnelle pour lui, par rapport à son parcours. Il a fait une ou deux très bonnes saisons au Red Star, après il a arrêté et cherche un club de Ligue 1, et va à Rennes. Ça se passe plus ou moins bien, c’est pas forcément un échec en passant de 17e à 6e. A la sortie il est viré par le club et 15 jours après tu trouves l’OM ? C’est quand même exceptionnel, résume le consultant sur la chaîne L’Équipe. Pour moi, c’est le gagnant du loto. Tu arrives là-bas, ça se passe mal et on dira que ça s’est mal passé comme les autres entraîneurs et il rebondira ailleurs, et si ça se passe bien pour lui, c’est tout benef pour lui. Il arrive là, jeune entraîneur, une saison en Ligue 1, il arrive à l’OM quand même ! Donc si ça se passe bien, c’est génial pour lui, et même si ça se passe mal, il trouvera autre chose. »