OM : Le bizutage qui tourne mal, «on a failli se battre...»

Lors d'un transfert dans un nouveau club, la recrue doit se plier à un bizutage. Un exercice d'adaptation inévitable qui se caractérise souvent en chanson devant le groupe et le staff du club. Néanmoins, certains bizutages peuvent déraper. Ce fut le cas à Marseille il y a des années de cela avec un joueur qui s'avérera être un homme important de certains trophées raflés et qui a été malgré lui au milieu d'embrouilles à l'entraînement.

Voilà un joueur qui a fait vibrer les supporters de l'OM un soir de Ligue des champions. Une recrue qui avait presque déposée ses valises dans la cité phocéenne dans l'anonymat, mais qui a fait se lever le peuple marseillais comme un seul homme lors d'une grande soirée automnale européenne qui reste encore aujourd'hui dans les mémoires des supporters de l'OM.

«Quand il subissait des gros tacles, là je commençais vraiment à m'énerver» Sa frappe limpide dans les filets de Liverpool à Anfield est un souvenir que chérissait encore la communauté marseillaise avant la réception des Reds au Vélodrome pour le compte de la 7ème journée de saison régulière de Ligue des champions en janvier dernier (0-3). Néanmoins, Mathieu Valbuena n'avait pas été accueilli de la meilleure des manières par le vestiaire de l'OM et encore moins comme un héros d'un soir. Pour Détective Mathoux, émission de Canal+, Mamadou Niang racontait que les esprits s'étaient même échauffés à la Commanderie pendant son interview datant de septembre 2025. « Il avait subi un bizutage qui pour moi avait trop duré. Des interventions assez rudes. D'ailleurs, il a eu une fracture du péroné à son arrivée qui l'a écarté des terrains pendant quelques mois. Autant la première blessure je n'avais rien dit parce que c'était comme ça, mais autant quand il est revenu et quand il subissait des gros tacles, là je commençais vraiment à m'énerver ».