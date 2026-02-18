Un ancien président du club ne reconnaît plus l'OM : «C'est mon fils qui me dit qui sont les joueurs»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un ancien président de l’OM s’est exprimé sur la crise que traverse actuellement le club et les événements des derniers jours, entre le maintien de Medhi Benatia et la mise en retrait de Pablo Longoria. Il prône la stabilité à Marseille, n’arrivant même plus à suivre les mouvements incessants de joueurs sur le mercato.

Après une semaine dernière très agitée, le début de celle-ci n’est pas en reste à l’OM. Alors qu’il avait annoncé son départ sur ses réseaux sociaux personnels dimanche, Medhi Benatia a finalement accepté de rester, à la demande de Frank McCourt. Le directeur du football de Marseille aura désormais des fonctions élargies, alors que Pablo Longoria a été mis en retrait avant un très probable départ.

« On ne reprend pas quelqu'un qui a posé sa démission » « Frank McCourt est un bon actionnaire parce qu'il a remis au pot pour des sommes folles, mais ce n'est pas un bon manager. On nous a déjà fait le coup avec Pablo Longoria qui était parti, puis qui était revenu. Benatia qui part et qui revient. Dans une logique d'entreprise et de sport de haut niveau, quand vous partez, vous partez ! On n'est pas dans un jeu vidéo ! », a déclaré Christophe Bouchet au micro d’ICI Provence. Selon lui, il y a avec le maintien de Medhi Benatia « les prémices de la crise suivante. On ne reprend pas quelqu'un qui a posé sa démission ».

« Cela fait 30 ans que ça dure » « Pablo n'a plus de pouvoir et c'est dommage », a ajouté celui qui a été président de l’OM entre 2002 et 2004 et a déjà été confronté à une situation similaire, alors que les supporters ont réclamé le départ de Pablo Longoria via des banderoles et des tags à proximité de la Commanderie : « J'ai été victime de ça aussi. Si vous écoutez les supporters, il n'y a jamais d'équipe puisque personne ne convient jamais. Cela fait 30 ans que ça dure et si ça continue, un jour, ça finira par exploser. »