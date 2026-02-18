«Pas là pour se faire l'amour» : Un joueur confirme les tensions dans le vestiaire de l'OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Les joueurs bont beau se côtoyer au quotidien dans le vestiaire, ce n'est pas pour autant qu'ils doivent être les meilleurs amis du monde. Ainsi, régulièrement, on peut assister à quelques tensions entre certains coéquipiers. Du côté de l'OM, on n'a pas échappé à cela. On a pu le voir en début de saison avec Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, mais voilà que ce genre de situation a déjà pu arriver par le passé à Marseille.

Il y a quelques mois de cela, ça avait explosé dans le vestiaire de l'OM. En effet, à la suite d'une défaite du club phocéen face au Stade Rennais, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, pourtant coéquipiers, en sont venus aux mains et ça aurait été très violent. Mais voilà que ce n'est pas la première fois que la tension monte entre deux joueurs du même club. A l'OM d'ailleurs, par le passé, les joueurs n'étaient pas les proches en dehors du terrain.

Des coéquipiers qui ne sont pas forcément amis Nicolas Nkoulou a connu le vestiaire de l'OM. Recruté en 2011 en provenance de l'AS Monaco, le Sénégalais sera resté jusqu'en 2016 au sein du club phocéen. Il en a donc vu des choses à Marseille, y compris des tensions entre coéquipiers. En effet, présent sur le plateau de Canal+ Sport Afrique, Nkoulou a raconté ses souvenirs de son expérience à l'OM, faisant alors part de ces conflits en interne.