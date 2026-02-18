«Pas là pour se faire l'amour» : Un joueur confirme les tensions dans le vestiaire de l'OM

Les joueurs bont beau se côtoyer au quotidien dans le vestiaire, ce n'est pas pour autant qu'ils doivent être les meilleurs amis du monde. Ainsi, régulièrement, on peut assister à quelques tensions entre certains coéquipiers. Du côté de l'OM, on n'a pas échappé à cela. On a pu le voir en début de saison avec Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, mais voilà que ce genre de situation a déjà pu arriver par le passé à Marseille.
Il y a quelques mois de cela, ça avait explosé dans le vestiaire de l'OM. En effet, à la suite d'une défaite du club phocéen face au Stade Rennais, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, pourtant coéquipiers, en sont venus aux mains et ça aurait été très violent. Mais voilà que ce n'est pas la première fois que la tension monte entre deux joueurs du même club. A l'OM d'ailleurs, par le passé, les joueurs n'étaient pas les proches en dehors du terrain.
Des coéquipiers qui ne sont pas forcément amis
Nicolas Nkoulou a connu le vestiaire de l'OM. Recruté en 2011 en provenance de l'AS Monaco, le Sénégalais sera resté jusqu'en 2016 au sein du club phocéen. Il en a donc vu des choses à Marseille, y compris des tensions entre coéquipiers. En effet, présent sur le plateau de Canal+ Sport Afrique, Nkoulou a raconté ses souvenirs de son expérience à l'OM, faisant alors part de ces conflits en interne.
« Un vestiaire d’hommes, qui savait se taper dessus quand il fallait, mais... »
« Un vestiaire difficile avec de très fortes personnalités. Ce qui m’a marqué là-bas, ce sont des personnes qui savaient se dire “je ne t’aime pas”, mais au sortir de là, qui savaient se faire la passe décisive, se battre pour l’autre. C’est ce que je retiens. À qui je pense ? À chacun d’eux. (...) On n’était pas là pour se faire l’amour en même temps. On était là pour défendre l’honneur du club, pour travailler. C’était un vestiaire d’hommes, qui savait se taper dessus quand il fallait, mais au sortir de là, qui savait se dire “bien joué”, merci de m’avoir mis cette claque », a ainsi fait savoir Nicolas Nkoulou.