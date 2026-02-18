Samir Nasri balance sur Canal + : «Ils me saoulent…»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mardi, l’OM et son propriétaire Frank McCourt ont annoncé le maintien de Medhi Benatia à son poste, lui qui avait annoncé sa démission deux jours auparavant. De son côté, Pablo Longoria n'aura plus d'influence sur le sportif. Une situation qui exaspère Samir Nasri, enfant de Marseille.

A chaque jour, son lot de surprises à l’Olympique de Marseille ! Dimanche, on apprenait la démission de Medhi Benatia, peu de temps après l’annonce du départ de Roberto De Zerbi. « Je ressens une rupture que je regrette profondément », avait notamment déclaré sur ses réseaux sociaux l’ancien international marocain, qui va finalement rester à l’OM. Mardi, le club et son propriétaire Frank McCourt ont annoncé le maintien en poste de Mehdi Benatia, qui voit ses fonctions élargies. Le directeur du football va « piloter l’ensemble des activités sportives », tandis que « le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l’Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes », pouvait-on lire dans le communiqué. Un nouveau coup de tonnerre qui fatigue Samir Nasri.

Jérôme Rothen propose un entraîneur à l'OM, et son nom n'est pas encore sorti dans la presse ! https://t.co/5yQWvp95Ku — le10sport (@le10sport) February 18, 2026

« Tous les deux jours, il y a quelque chose de nouveau » « En tant que marseillais et supporter de ce club… ils me saoulent. Parce que tous les deux jours, il y a quelque chose de nouveau. Ils se sont créés cette situation-là alors qu’il n’y avait pas lieu d’en arriver jusque-là, regrette l’ancien joueur formé à l’OM sur Canal+. Ils ont quand même une vraie possibilité de gagner la Coupe de France en sachant que le PSG est éliminé. Ils sont quatrièmes, ils sont toujours dans les clous pour avoir une qualification directe en Ligue des Champions. Il n’y a plus d’entraîneur, le directeur sportif qui présente sa démission. Finalement, le directeur sportif reste, mais c’est le président qui perd un peu de son influence. Franchement, je ne sais plus où j’en suis. »