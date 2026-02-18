Jérôme Rothen propose un entraîneur à l'OM, et son nom n'est pas encore sorti dans la presse !

Pierrick Levallet

Rien ne va plus à l’OM depuis quelques jours. Le club phocéen est plongé dans une crise sérieuse depuis son élimination en Ligue des champions. Celle-ci a d’ailleurs fait des dégâts puisqu’elle a conduit au licenciement de Roberto De Zerbi. Les rumeurs se sont ensuite enchaîné concernant l’identité du successeur du technicien italien. Tout porte à croire que c’est Habib Beye, parti du Stade Rennais, qui reprendra les rênes de l’OM. Et ce choix n’a pas manqué de surprendre Jérôme Rothen, qui s’est permis de proposer un autre nom.

«Franchement, il a plus de crédibilité» « Habib Beye, en quoi il a la crédibilité d’entraîner l’OM ? Expliquez-moi. Hormis du copinage, où tu as l’impression qu’il a aussi été fait dans le recrutement de certaines personnes qui occupent des fonctions à l’OM. C’est un bordel sans nom ! Abardonado a peut-être plus de crédibilité qu’Habib Beye à entraîner l’OM. Sur le long terme, Abardonado n’a pas les épaules pour reconstruire quelque chose. Mais à court terme, plutôt que de te précipiter à faire un choix hallucinant quand tu vois l’état dans lequel est le vestiaire de Rennes. Il y a d’autres joueurs qui ont porté le maillot de l’OM, prenez Jean-Pierre Papin ! Franchement, il a plus de crédibilité » a lancé l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC.