Crise à l'OM : Frank McCourt a trouvé l'homme idéal pour gagner de l'argent, «il pense que c'est le meilleur pour ça...»

Très critiqué pour ne pas se montrer en cette période crise, Frank McCourt est sorti du silence ce mardi 17 février et a fait une grande annonce. Le propriétaire a en effet conforté Medhi Benatia, alors qu’il avait annoncé son départ tout récemment, tout en écartant le président Pablo Longoria des décisions sportives. Et la raison serait assez claire...

Depuis quelques mois, l’OM était en proie à des nombreuses crises. La plus grave a débuté fin janvier et fait encore rage, ce qui a notamment couté sa place à l’entraineur Roberto De Zerbi et a poussé Medhi Benatia à poser sa démission. Mais le propriétaire Frank McCourt en a décidé autrement !

« McCourt et Benatia se sont à nouveau rapprochés et il lui a demandé de rester » Via un communiqué publié ce mardi, le propriétaire de l’OM a annoncé que Benatia ne va pas quitter le club, bien au contraire. Le directeur sportif aura en effet un champ d’action beaucoup plus large avec notamment le choix du nouvel entraineur, tandis que Pablo Longoria voit réduire son implication dans le domaine sportif. « Hier soir (lundi), McCourt et Benatia se sont à nouveau rapprochés. Et donc aujourd’hui, McCourt a demandé à Benatia de rester » a révélé Romain Molina, concernant cet énième rebondissement à Marseille.