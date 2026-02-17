Pablo Longoria : «Le cycle est terminé à l'OM», la date de son départ est annoncée sur RMC !

Axel Cornic

Après l’élimination en Ligue des Champions et l’humiliante défaite face au Paris Saint-Germain (5-0), tout a changé à l’Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi n’est plus là, tout comme Medhi Benatia et le président Pablo Longoria pourrait bien être le prochain, avec la colère qui gronde chez les supporters.

A Marseille, on vit l’une des pires périodes de ces dernières années. En bonne position en Ligue des Champions comme en Ligue 1, l’OM semblait avoir une belle deuxième partie de saison devant lui. Mais tout a basculé en quelques semaines, puisque non seulement les résultats sportifs ont été très décevants, mais le club phocéen n’a plus ni d’entraineur ni de directeur sportif.

«Benatia avait prévu de le voir» : Rendez-vous annulé à l'OM, une signature tombe à l'eau ? https://t.co/DTTmwYgTdt — le10sport (@le10sport) February 16, 2026

Pablo Longoria en instance de départ ? Et bientôt, l’OM pourrait également perdre son président ! Au club depuis huit ans, Pablo Longoria est la nouvelle cible de la colère des supporters, qui réclament son départ. Lors du dernier match à domicile face à Strasbourg (2-2), des banderoles assez virulentes ont en effet été déployées dans les travées du Vélodrome, l’une d’entre-elles annonçant notamment : « Virage vide en signe de contestation, pour un club en auto-destruction ! Tous vos projets partent en fumée depuis toutes ces années gâchées… McCourt, Longoria cassez-vous ».