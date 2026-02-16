OM : Après Benatia et De Zerbi, «un communiqué tombera dans la nuit» pour Longoria ?

Axel Cornic

Arrivé en 2020 comme directeur sportif puis devenu président un an plus tard, Pablo Longoria pourrait bien être arrivé à la fin de son aventure avec l’Olympique de Marseille. Après Roberto De Zerbi et Medhi Benatia, il pourrait en effet être le prochain à quitter le navire, surtout face à la colère actuelle des supporters marseillais.

Rien ne va plus à Marseille. Un an et demi après sa signature, Roberto De Zerbi n’est plus l’entraineur de l’OM, qui n’a d’ailleurs même plus de directeur sportif, puisque Medhi Benatia a également posé sa démission. Il ne reste plus que Pablo Longoria, dont la position est toutefois extrêmement fragilisée.

Pablo Longoria, le prochain à sauter ? On a en effet pu voir des banderoles fleurir dans les travées du Vélodrome, lors du dernier match contre Strasbourg (2-2). Elles visaient toutes l’actuel président de l’OM ainsi que le propriétaire Frank McCourt, avec un message assez clair les invitant à quitter le club à leur tour. Et c’est même allé beaucoup plus loin, puisque des groupes de supporters auraient pris d’assaut les salons où Pablo Longoria a pu suivre le match avec la direction marseillaise... ou en tout cas ce qu’il en reste.