OM : Après Benatia et De Zerbi, «un communiqué tombera dans la nuit» pour Longoria ?

Arrivé en 2020 comme directeur sportif puis devenu président un an plus tard, Pablo Longoria pourrait bien être arrivé à la fin de son aventure avec l’Olympique de Marseille. Après Roberto De Zerbi et Medhi Benatia, il pourrait en effet être le prochain à quitter le navire, surtout face à la colère actuelle des supporters marseillais.
Rien ne va plus à Marseille. Un an et demi après sa signature, Roberto De Zerbi n’est plus l’entraineur de l’OM, qui n’a d’ailleurs même plus de directeur sportif, puisque Medhi Benatia a également posé sa démission. Il ne reste plus que Pablo Longoria, dont la position est toutefois extrêmement fragilisée.
Pablo Longoria, le prochain à sauter ?
On a en effet pu voir des banderoles fleurir dans les travées du Vélodrome, lors du dernier match contre Strasbourg (2-2). Elles visaient toutes l’actuel président de l’OM ainsi que le propriétaire Frank McCourt, avec un message assez clair les invitant à quitter le club à leur tour. Et c’est même allé beaucoup plus loin, puisque des groupes de supporters auraient pris d’assaut les salons où Pablo Longoria a pu suivre le match avec la direction marseillaise... ou en tout cas ce qu’il en reste.
« Il a été visé par des banderoles, il est en première ligne face aux supporters, il a aussi hérité du dossier du coach... »
Ainsi, un départ ne serait pas très étonnant et à en croire les dernières indiscrétions livrées sur RMC, ça pourrait arriver plus vite que prévu. « Est-ce que Pablo Longoria va finir la saison ? Je ne sais pas. Il a été visé par des banderoles, il est en première ligne face aux supporters, il a aussi hérité du dossier du coach... » a déclaré Florent Germain, correspondant de la radio à Marseille. « Il y en a un qui doit se positionner très clairement et son silence commence à durer, c’est le propriétaire Frank McCourt. Il va donner sa position et on en saura peut-être plus avec un communiqué qui tombera dans la nuit, demain ou qui ne tombera pas ».