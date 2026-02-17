Romain Molina donne ses informations sur la crise à l'OM et annonce «la fin d'une ère»

Axel Cornic

Tout a encore une fois changé à l’Olympique de Marseille, où Frank McCourt a décidé de prendre les choses en main. Le propriétaire du club a annoncé que Medhi Benatia ne partira finalement pas, bien au contraire, puisqu’il va désormais avoir des pouvoir beaucoup plus larges jusqu’à la fin de saison au moins. Mais en ce qui concerne le président Pablo Longoria, les choses semblent plus délicates, comme l’a expliqué le journaliste d’investigation Romain Molina.

On ne sait plus où donner de la tête. Grandement fragilisé par les résultats sportifs de son équipe, Roberto De Zerbi n’est plus l’entraineur de l’OM et un successeur est actuellement recherché. Mais voilà que le directeur sportif Medhi Benatia annonce également son départ, semant le doute pour l’avenir du projet marseillais...

Benatia, grand gagnant de la situation ? Marseille est resté donc sans entraineur et sans directeur sportif, mais cela n’a pas duré très longtemps. Dans un long communiqué, le propriétaire Frank McCourt a en effet annoncé que Benatia restera finalement à l’OM au moins jusqu’à la fin de la saison. Ce n’est pas tout, puisqu’il aura désormais un pouvoir beaucoup plus étendu sur le plan sportif et ce sera notamment lui qui choisira le prochain entraineur. A en croire les dernières indiscrétions, ça pourrait bien être Habib Beye, récemment démis de ses fonctions au Stade Rennais.