Le nom du prochain entraîneur de l’OM se confirme, «ça me paraît hallucinant»

Alors que Medhi Benatia va finalement rester à l’OM, au moins jusqu’à la fin de la saison, la priorité du club est désormais de mettre la main sur un nouvel entraîneur. Un favori se dégage, et ce nom ne fait pas l’unanimité. Sur la chaîne L’Équipe, Johan Micoud n’a pas caché son étonnement.

La journée de mardi fut encore mouvementée du côté de l’Olympique de Marseille, avec l’annonce du maintien de Medhi Benatia jusqu’à la fin de la saison par le propriétaire Frank McCourt. Les fonctions du directeur du football sont élargies, tandis que Pablo Longoria est à l’inverse déclassé, le club précisant dans son communiqué que le rôle du président espagnol « devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l'Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes. » Avec le retour de Medhi Benatia aux affaires, Habib Beye redevient le favori pour succéder à Roberto De Zerbi, une arrivée retardée en raison de son litige avec le Stade Rennais. Un choix loin de convaincre Johan Micoud.

« Je ne pourrais jamais être président ou directeur sportif de quoi que ce soit » « Faire partir Roberto De Zerbi pour aller chercher Habib Beye en pensant aller chercher la troisième place. Moi je ne pourrais jamais être président ou directeur sportif de quoi que ce soit. Mais comment tu fonctionnes en fait ? T’as un entraîneur qui a le plus grand pourcentage de victoires de l’histoire de ton club, et parce qu’il a pris 5-0, une gifle ça peut arriver, l’objectif n’est pas loin de la troisième place, t’es en quart de finale de la Coupe de France, t’étais à 10 secondes de gagner un premier titre depuis je ne sais pas combien de temps, et les mecs décident ‘le gars, il dégage’. Pour moi c'est un mystère. Et tout ce qui se passe depuis plusieurs jours, je ne comprends plus rien », s’interroge l’ancien joueur sur le plateau de L’Équipe du Soir.