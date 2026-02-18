«Appelez-le» : L'offre surprise à l'OM !

Ces dernières heures, l'actualité est brûlante à Marseille. Entre les changements opérés par le propriétaire sur la chaîne de commandements et la nécessité de mettre la main sur un nouveau technicien, le temps presse. Et alors que des difficultés se mettent en travers de la route de l'OM, une proposition a été soumise à la radio...
L'Olympique de Marseille se trouve en pleine crise institutionnelle depuis quelques jours. Roberto De Zerbi est parti « d'un commun accord » avec ses ex-supérieurs au vu de la dégradation de l'atmosphère autour de lui et avec le groupe marseillais Jacques Abardonado assure l'intérim depuis le communiqué de l'OM datant de mercredi dernier. Et maintenant ? Il est question de l'arrivée d'un homme rendue difficile par une question contractuelle avec son ancien employeur.
«Ils ont essayé d'après ce qu'on sait Xabi Alonso»
Habib Beye est le favori de la direction de l'Olympique de Marseille dans laquelle Pablo Longoria est relégué au second plan afin de faire plus de place au directeur du football Medhi Benatia. Décision du propriétaire Frank McCourt. En parallèle du dossier Beye, l'OM se serait penché sur un nom plus ronflant, sans succès. « L'OM est en difficulté pour trouver un entraîneur. Ils ont essayé d'après ce qu'on sait Xabi Alonso. Il a dit « non, mais attendez. Vu le contexte de l'OM, je ne vais pas venir maintenant » ». a affirmé le journaliste de RMC Florent Germain pendant l'émission de Rothen s'enflamme mardi soir.
«Appelez Jean-Pierre Papin, appelez Jean-Pierre. Il a plus de crédibilité qu'Habib Beye !»
Entendant tout ce qui se dit sur Habib Beye et sa proximité à l'OM en tant qu'ancien joueur, Jérôme Rothen a proposé, à nouveau, une alternative aux dirigeants de l'Olympique de Marseille : le Ballon d'or 1991 et ex-coach de la réserve du club marseillais : Jean-Pierre Papin. « Excuse-moi de penser qu'Abardonado a certainement plus de crédibilité qu'Habib Beye à entraîner l'Olympique de Marseille à court terme. Plutôt que de te précipiter à faire un choix qui est quand même hallucinant quand tu vois dans lequel est le vestiaire de Rennes et que juste parce qu'il a l'étiquette du mec qui parle bien et qui était un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, il y en a d'autres... Je ne le dis pas parce qu'il est là, mais appelez Jean-Pierre Papin, appelez Jean-Pierre. Il a plus de crédibilité qu'Habib Beye ! ».