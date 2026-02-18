«Appelez-le» : L'offre surprise à l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ces dernières heures, l'actualité est brûlante à Marseille. Entre les changements opérés par le propriétaire sur la chaîne de commandements et la nécessité de mettre la main sur un nouveau technicien, le temps presse. Et alors que des difficultés se mettent en travers de la route de l'OM, une proposition a été soumise à la radio...

L'Olympique de Marseille se trouve en pleine crise institutionnelle depuis quelques jours. Roberto De Zerbi est parti « d'un commun accord » avec ses ex-supérieurs au vu de la dégradation de l'atmosphère autour de lui et avec le groupe marseillais Jacques Abardonado assure l'intérim depuis le communiqué de l'OM datant de mercredi dernier. Et maintenant ? Il est question de l'arrivée d'un homme rendue difficile par une question contractuelle avec son ancien employeur.

💥 Rothen : "En quoi Habib Beye a la crédibilité d'entraîner l'OM ? Ce n'est que du copinage !" pic.twitter.com/bSKOwC68Ev — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 17, 2026

«Ils ont essayé d'après ce qu'on sait Xabi Alonso» Habib Beye est le favori de la direction de l'Olympique de Marseille dans laquelle Pablo Longoria est relégué au second plan afin de faire plus de place au directeur du football Medhi Benatia. Décision du propriétaire Frank McCourt. En parallèle du dossier Beye, l'OM se serait penché sur un nom plus ronflant, sans succès. « L'OM est en difficulté pour trouver un entraîneur. Ils ont essayé d'après ce qu'on sait Xabi Alonso. Il a dit « non, mais attendez. Vu le contexte de l'OM, je ne vais pas venir maintenant » ». a affirmé le journaliste de RMC Florent Germain pendant l'émission de Rothen s'enflamme mardi soir.