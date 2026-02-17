Après son départ de l'OM, Roberto De Zerbi est déjà attendu dans un autre club ?

Axel Cornic

Un peu plus d’un an et demi après son départ, Roberto De Zerbi n’est déjà plus l’entraineur de l’Olympique de Marseille. Déjà fragilisé par l’élimination surprenante en Ligue des Champions, le technicien italien de 46 ans n’a pas survécu à l’humiliation contre le Paris Saint-Germain (5-0) et a donc quitté le club. Mais il ne devrait pas rester longtemps sans poste, puisqu’un cador européen aurait déjà lancé les grandes manœuvres pour s’attacher ses services.

On pensait qu’il pouvait être l’homme parfait pour Marseille. Le président Pablo Longoria l’avait même comparé à Diego Simeone, en place à l’Atlético de Madrid depuis 2011. Mais Roberto De Zerbi n’est déjà plus l’entraineur de l’OM, puisqu’il a été démis de ses fonctions après des résultats sportifs très décevants, mettant au passage fin à un projet qui se voulait très ambitieux.

Le Napoli fonce sur De Zerbi Depuis son départ, l’Italien s’est emmuré dans le silence et semble vouloir se ressourcer après une période très compliquée du côté de Marseille. Mais il pourrait très vite reprendre du service ! D’après les informations de La Repubblica, Aurelio De Laurentiis serait à la recherche d’un nouvel entraineur pour remplacer Antonio Conte, avec qui les relations seraient désormais glaciales. Le résident et propriétaire du Napoli aurait ainsi approché Roberto De Zerbi, qui semblerait assez tenté par l’idée de prendre les rênes du club à la fin de la saison.