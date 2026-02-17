«Une série Netflix» à l’OM ? La proposition d’un journaliste…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le navire de l’Olympique de Marseille semble couler petit à petit les jours passant. Alors que la section sportive était solide il y a encore de cela quelques mois avec un trio composé du président Pablo Longoria, du directeur du football Medhi Benatia et de l’entraîneur Roberto De Zerbi, les deux derniers cités ne font plus partie de l’équation. Benatia a lui-même acté son départ sur les réseaux sociaux, mais la série est loin de connaître son épilogue avec un coup de tonnerre ce mardi.

Clap de fin pour le projet Longoria - Benatia à l’OM ? Nommé conseiller sportif du club marseillais le 30 novembre 2023, Medhi Benatia a pris part à la confection d’un projet sportif avec Roberto De Zerbi à la barre de l’équipe première grâce à un contrat de trois saisons signé en juin 2024. Les investissements et mouvements sur le marché des transferts ont été conséquents avec 12 recrues à chaque mercato estival du tandem dans l’optique d’offrir à De Zerbi un effectif taillé pour figurer sur plusieurs tableaux et surtout bâti à son image et selon son idéologie de jeu.

Marseille est l’unique club en France à ne pas être géré aujourd’hui.



Un Directeur du Football démissionnaire.

Un Président absent… VOLONTAIREMENT.



Reste que les joueurs…



Marseille est un club vraiment atypique.

Ça mériterait une série Netflix en 5 saisons.#OM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) February 17, 2026

«Frank McCourt ne veut pas entendre parler du départ de Benatia» Cependant, le début d’année 2026 de l’Olympique de Marseille n’est pas parfait. Une douloureuse élimination dès la phase de saison régulière de Ligue des champions et un naufrage en Ligue 1 contre l’ennemi parisien qu’est le PSG (0-5) ont scellé le sort de Roberto De Zerbi officiellement parti « d’un commun accord » dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Dimanche, Medhi Benatia annonçait par l’intermédiaire de ses réseaux sociaux, avoir déposé sa démission le 9 février, actant donc son départ. Néanmoins, le propriétaire américain de l’OM, en place depuis l’automne 2016 et le rachat auprès de Margarita Louis-Dreyfus, ne veut rien savoir. « Frank McCourt ne veut pas entendre parler du départ de Benatia. McCourt sera demain à Marseille (ndlr ce mardi) pour régler ça. Un coup de théâtre n’est pas à exclure. Il est pour lui l’homme fort. Benatia et Longoria ne pourront plus bosser ensemble ? Voilà. Benatia semblait réticent à l’idée d’être président un jour, maintenant si McCourt lui demande... ». Et le communiqué de presse de l'OM publié en cette fin de matinée confirme la tendance. « Frank McCourt a demandé à Medhi Benatia de conserver ses fonctions jusqu’à la fin de la saison. Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de l’institution, Medhi Benatia a accepté d’étendre son préavis jusqu’au mois de juin et pilotera l’ensemble des activités sportives. Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l’Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes ».