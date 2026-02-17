Kylian Mbappé attiré par «un autre club», ce témoignage confirme : «Il a toujours rêvé d’y aller»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il est sans contestation possible l’une des figures marquantes du football mondial. Kylian Mbappé porte d’ailleurs le numéro 10 du club qui est considéré comme étant l’un si ce n’est la meilleur du monde : le Real Madrid. Ça n’a cependant pas toujours été le cas et le transfert de rêve de Mbappé a pris du plomb dans l’aile à différentes reprises au fil de sa carrière.

AS Monaco, PSG, Real Madrid. A 27 ans, Kylian Mbappé n’a connu « que » trois clubs. C’est relativement peu quand on connaît le marché actuel et les mouvements réguliers lors des mercato. A titre de comparaison, son compère d’attaque en équipe de France Ousmane Dembélé (28 ans) a porté quatre tuniques différentes depuis le début de sa carrière. Et le bilan de Mbappé aurait pu être encore moins important s’il avait laissé libre court à son rêve de gosse.

L’été agité de Mbappé au PSG en 2021… C’est un secret de polichinelle, certes, mais Kylian Mbappé a toujours caressé le désir de défendre les couleurs du Real Madrid. Une volonté qui remonte à son enfance et qui aurait pu se concrétiser dès son adolescence au terme d’un test concluant passé à l’académie merengue. Il a finalement choisi l’AS Monaco avec sa famille. Après s’être révélé aux yeux de l’Europe avec l’ASM en 2016/2017, Mbappé aurait pu rejoindre le Real Madrid puisque la Casa Blanca avait dégainé une offre avoisinant les 200M€ au club monégasque. Cette fois-ci, pour sa progression, Mbappé optait pour le Paris Saint-Germain. S’en sont suivis plusieurs feuilletons estivaux et batailles entre le PSG, le clan Mbappé et le Real Madrid. Finalement, le capitaine de l’équipe de France a signé en Espagne en 2024, trois ans après un transfert avorté qui a touché le joueur.