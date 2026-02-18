Crise à l'OM : Qui doit être le nouveau patron ?

La crise est désormais bien installée à l'OM. Roberto De Zerbi a quitté son poste d'entraîneur, tandis que Medhi Benatia, qui avait d'abord démissionné, est finalement conforté par Frank McCourt. Difficile d'y voir clair dans ce nouvel organigramme. Mais qui doit être le patron de l'OM ?
Les conséquences du mois de janvier continuent de s'accentuer à l'OM. Après le départ de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia avait posé sa démission. « J’ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l’organisation et le développement. C’est pourquoi, après une longue réflexion, j’ai pris mes responsabilités et j’ai décidé, le lundi 9 février, de mettre fin à ma collaboration avec l’OM », écrivait-il par le biais d'un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. Avant un nouveau rebondissement.
Longoria ou Benatia, qui est le patron à l'OM ?
Mais un nouveau rebondissement a eu lieu ces dernières heures. En effet, Frank McCourt, de passage en France, a pris une énorme décision puisque non seulement il a conservé Medhi Benatia, mais surtout, il lui a donné de nouvelles responsabilités, empiétant donc sur celles de Pablo Longoria, qui semble lui un peu plus en retrait. Le nouveau patron semble donc se nommer Medhi Benatia.
McCourt cherche un nouveau président ?
Une situation qui pourrait d'ailleurs pousser Pablo Longoria à quitter l'OM prochainement. Selon les informations de RMC Sport, Frank McCourt souhaiterait en effet nommer un nouveau président pour le club phocéen. Par conséquent, difficile d'y voir clair dans ce nouvel organigramme et de dégager le vrai patron du secteur sportif de l'OM. Medhi Benatia, Pablo Longoria ou un futur homme fort pas encore connu ? Les réponses sont attendues.
