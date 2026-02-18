Crise à l'OM : Qui doit être le nouveau patron ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La crise est désormais bien installée à l'OM. Roberto De Zerbi a quitté son poste d'entraîneur, tandis que Medhi Benatia, qui avait d'abord démissionné, est finalement conforté par Frank McCourt. Difficile d'y voir clair dans ce nouvel organigramme. Mais qui doit être le patron de l'OM ?

Les conséquences du mois de janvier continuent de s'accentuer à l'OM. Après le départ de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia avait posé sa démission. « J’ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l’organisation et le développement. C’est pourquoi, après une longue réflexion, j’ai pris mes responsabilités et j’ai décidé, le lundi 9 février, de mettre fin à ma collaboration avec l’OM », écrivait-il par le biais d'un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. Avant un nouveau rebondissement.

🚨 𝗠𝗖𝗖𝗢𝗨𝗥𝗧 🇺🇸 𝗖𝗛𝗘𝗥𝗖𝗛𝗘 𝗨𝗡 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗣𝗥𝗘́𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟’𝗢𝗠. 💙🤍



Le maintien de Pablo Longoria 🇪🇸 au club permet à l’OM de garder une voix précieuse au conseil d’administration de la LFP ou même dans les instances européennes.



🗞️ @RMCsport pic.twitter.com/sSCUbUM6Ed — Actu Foot (@ActuFoot_) February 17, 2026

Longoria ou Benatia, qui est le patron à l'OM ? Mais un nouveau rebondissement a eu lieu ces dernières heures. En effet, Frank McCourt, de passage en France, a pris une énorme décision puisque non seulement il a conservé Medhi Benatia, mais surtout, il lui a donné de nouvelles responsabilités, empiétant donc sur celles de Pablo Longoria, qui semble lui un peu plus en retrait. Le nouveau patron semble donc se nommer Medhi Benatia.