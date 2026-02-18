«Le ridicule ne tue pas» : Ça bouge encore à l’OM, la presse marseillaise craque !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir annoncé sa démission dimanche, Medhi Benatia va finalement rester à l’OM jusqu’à la fin de la saison, une décision prise par Frank McCourt qui place Pablo Longoria dans une situation inconfortable, le président espagnol étant désormais au second plan. Dans ses colonnes du jour, La Provence regrette ce « nouvel épisode tragi-comique ».

La journée de mardi a encore donné lieu à des rebondissements du côté de l’OM, avec le maintien de Medhi Benatia par le propriétaire Frank McCourt, désireux de miser sur le directeur du football démissionnaire jusqu’à la fin de la saison. Benatia voit ses fonctions élargies, à l’inverse de Pablo Longoria, déclassé. Pendant ce temps, le club reste sans entraîneur. Habib Beye reste la piste privilégiée pour succéder à Roberto De Zerbi.

Un « nouvel épisode tragi-comique » à l’OM Depuis plusieurs semaines, L’OM vit une crise dont il détient le secret, de quoi lasser la presse locale. « Heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon La Commanderie ressemblerait à un cimetière », écrit notamment Alexandre Jacquin dans les colonnes de La Provence, dénonçant « un nouvel épisode tragi-comique dans une saison déjà pleine de rebondissements ». Et d’enchaîner : « À l'OM, désormais, ça s'en va et ça revient en moins de temps qu'il ne faut pour faire un aller-retour Marseille-Boston. Un coup de théâtre ? Plutôt Dallas, son univers impitoyable, ou une série Netflix, dans laquelle les rebondissements sont tous plus loufoques les uns que les autres. Le club marseillais est éliminé de la Ligue des champions mais il est le champion d'Europe du tragi-comique ».