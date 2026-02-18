Nouvel entraîneur à l’OM : Une très bonne nouvelle annoncée pour les Marseillais !

L’Olympique de Marseille n’a pas encore mis la main sur son nouvel entraîneur une semaine après l’annonce du départ de Roberto De Zerbi, et ce même si une piste se dégage. Le dossier pourrait d’ailleurs connaître une avancée majeure dans les prochaines heures…
Cela fait désormais une semaine que l’OM se retrouve sans entraîneur. Dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 février, le club officialisait le départ de Roberto De Zerbi après ce début d’année marquée par l’humiliation en Ligue des champions du côté de Bruges (0-3) puis la claque reçue lors du Classique face au PSG (0-5). Depuis, il y a encore eu de l’agitation au sein du club, avec l’annonce de la démission puis du maintien de Medhi Benatia jusqu’à la fin de la saison, Frank McCourt décidant d’élargir ses fonctions et de réduire celles sportives de Pablo Longoria.
Feu vert pour l’OM
Avec Medhi Benatia aux manettes du secteur sportif, l’arrivée de Habib Beye, sa priorité pour remplacer Roberto De Zerbi, fait aujourd’hui peu de doute. Un dossier qui traîne en longueur à cause du litige entre le Sénégalais et le Stade Rennais, qui appartient désormais au passé. Selon RMC, Habib Beye est officiellement licencié de ses fonctions d'entraîneur par Rennes et peut désormais se focaliser sur son arrivée à l’OM.
Franck Haise remplace Habib Beye à Rennes
De son côté, le Stade Rennais a misé sur Franck Haise pour oublier Habib Beye. « Lorsque j’ai reçu mes équipements ce matin, ça m’a replongé vingt ans en arrière, lorsque Patrick Rampillon m’a fait venir. C’est une joie de retrouver le Stade Rennais ; un vrai plaisir, avec mon staff, d’arriver dans un si beau club, s’est réjoui l’ancien entraîneur du RC Lens et de l’OGC Nice, dans un communiqué publié par la formation bretonne. L’effectif présente beaucoup de qualités, à l’image du match de vendredi dernier, elle a montré du cœur, une belle énergie. Depuis mon départ en 2012, le club a très bien évolué. La famille Pinault est le propriétaire le plus ancien en Ligue 1, depuis bientôt trente ans, ça montre un attachement certain et une identité forte. On sent que le projet est solide. Le club cherche à avancer, à l’image des infrastructures exceptionnelles qui n’ont cessé de progresser. La ferveur autour du club elle aussi est grandissante. Pour ces raisons, c’est une chance de faire partie de ce projet ».