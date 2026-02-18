Nouvel entraîneur à l’OM : Une très bonne nouvelle annoncée pour les Marseillais !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille n’a pas encore mis la main sur son nouvel entraîneur une semaine après l’annonce du départ de Roberto De Zerbi, et ce même si une piste se dégage. Le dossier pourrait d’ailleurs connaître une avancée majeure dans les prochaines heures…

Cela fait désormais une semaine que l’OM se retrouve sans entraîneur. Dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 février, le club officialisait le départ de Roberto De Zerbi après ce début d’année marquée par l’humiliation en Ligue des champions du côté de Bruges (0-3) puis la claque reçue lors du Classique face au PSG (0-5). Depuis, il y a encore eu de l’agitation au sein du club, avec l’annonce de la démission puis du maintien de Medhi Benatia jusqu’à la fin de la saison, Frank McCourt décidant d’élargir ses fonctions et de réduire celles sportives de Pablo Longoria.

Feu vert pour l’OM Avec Medhi Benatia aux manettes du secteur sportif, l’arrivée de Habib Beye, sa priorité pour remplacer Roberto De Zerbi, fait aujourd’hui peu de doute. Un dossier qui traîne en longueur à cause du litige entre le Sénégalais et le Stade Rennais, qui appartient désormais au passé. Selon RMC, Habib Beye est officiellement licencié de ses fonctions d'entraîneur par Rennes et peut désormais se focaliser sur son arrivée à l’OM.