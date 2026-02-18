«Un moyen de les faire se retirer» : Une star a tout tenté pour saborder son transfert au PSG

A la suite de l'arrivée du Qatar, le PSG avait déroulé le tapis rouge pour attirer de nombreuses stars. Forcément, face au pactole qui était promis pour signer à Paris, elles ont été plusieurs à avoir été convaincues. Le fait est que pour certains joueurs, rejoindre le PSG n'était pas désiré et tout avait alors été fait pour faire tomber à l'eau le transfert.
En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère avec le rachat du club de la capitale par le Qatar. Suite à cet évènement, ce sont des millions d'euros qui ont été dépensés pour faire venir certains des plus grands noms de la planète football. Pour les convaincre, le PSG pouvait compter sur sa puissance financière, mais voilà que parfois ça ne suffisait pas. Le fait est qu' à Paris, on était prêt à tout accepter pour recruter un grand nom.
Rendre « la tâche difficile au PSG »
C'est ce qui a pu notamment arrivé avec Zlatan Ibrahimovic. En effet, en 2012, le Suédois quittait le Milan AC pour rejoindre le PSG. Mais voilà qu'à l'époque, le principal intéressé ne voulait absolument pas de ce transfert. C'est ainsi qu'Ibrahimovic avait raconté dans son autobiographie en 2018 comment il avait tenté de saborder sa signature au PSG : « Quand j’ai parlé à Mino (Raiola), je lui ai dit que nous rendrions la tâche difficile au PSG. Deuxièmement, je voulais garder le même salaire que je recevais à Milan et je voulais qu’ils disent quelque chose du genre : " Mec, tu exagères complètement, c’est assez. " C’était un moyen de les faire se retirer ».
« J'ai dit à Helena, ma femme, qu’ils ne l’accepteraient jamais »
Zlatan Ibrahimovic était prêt à tout pour faire craquer le PSG lors des négociations. Mais voilà que ça n'a pas eu l'effet escompté puisque le club de la capitale... a finalement accepté tout ce qu'il a demandé. « J'ai dit à Mino d’ajouter plein de choses et je les ai énumérées les unes après les autres. Quand nous sommes partis, j’ai dit à Helena, ma femme, qu’ils ne l’accepteraient jamais, qu’il n’y avait aucune chance. Mais au bout de vingt minutes à peine, Mino m’a rappelé et tout ce qu’il a dit était : "Tu as tout." », poursuivait Ibrahimovic.