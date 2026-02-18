«Un moyen de les faire se retirer» : Une star a tout tenté pour saborder son transfert au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A la suite de l'arrivée du Qatar, le PSG avait déroulé le tapis rouge pour attirer de nombreuses stars. Forcément, face au pactole qui était promis pour signer à Paris, elles ont été plusieurs à avoir été convaincues. Le fait est que pour certains joueurs, rejoindre le PSG n'était pas désiré et tout avait alors été fait pour faire tomber à l'eau le transfert.

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère avec le rachat du club de la capitale par le Qatar. Suite à cet évènement, ce sont des millions d'euros qui ont été dépensés pour faire venir certains des plus grands noms de la planète football. Pour les convaincre, le PSG pouvait compter sur sa puissance financière, mais voilà que parfois ça ne suffisait pas. Le fait est qu' à Paris, on était prêt à tout accepter pour recruter un grand nom.

Rendre « la tâche difficile au PSG » C'est ce qui a pu notamment arrivé avec Zlatan Ibrahimovic. En effet, en 2012, le Suédois quittait le Milan AC pour rejoindre le PSG. Mais voilà qu'à l'époque, le principal intéressé ne voulait absolument pas de ce transfert. C'est ainsi qu'Ibrahimovic avait raconté dans son autobiographie en 2018 comment il avait tenté de saborder sa signature au PSG : « Quand j’ai parlé à Mino (Raiola), je lui ai dit que nous rendrions la tâche difficile au PSG. Deuxièmement, je voulais garder le même salaire que je recevais à Milan et je voulais qu’ils disent quelque chose du genre : " Mec, tu exagères complètement, c’est assez. " C’était un moyen de les faire se retirer ».