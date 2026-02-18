Ousmane Dembélé Ballon d'Or : La raison pour laquelle le président du PSG a menacé de quitter la cérémonie

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 22 septembre 2025, Ousmane Dembélé recevait la plus prestigieuse des récompenses pour un joueur de football. En effet, au terme d'une saison exceptionnelle avec le PSG, le Français se voyait décerner le Ballon d'Or. Un sacre accompli devant sa famille ainsi que la délégation du PSG menée par Nasser Al-Khelaïfi. Mais voilà que tout aurait pu se passer différemment ce soir-là.

La saison dernière aura été exceptionnelle pour le PSG. Alors qu'on s'inquiétait de comment allait réagir le club de la capitale après le départ de Kylian Mbappé, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. En effet, Luis Enrique a réussi à bâtir un véritable effectif où tout le monde tirait dans le même sens. Le collectif du PSG a ainsi été impressionnant et cela s'est traduit avec une pluie de trophées mais surtout la tant attendue Ligue des Champions.

Dembélé a remercié son président Avec ces résultats, il ne faisait aucun doute qu'un joueur du PSG allait remporter le Ballon d'Or. Ousmane Dembélé, Vitinha, Achraf Hakimi... Il n'y avait qu'à choisir. Et c'est finalement le Français qui a été sacré le 22 septembre dernier au Théâtre du Châtelet à Paris. Bien évidemment ému au moment de recevoir son Ballon d'Or, Dembélé avait alors dit au cours de son discours : « Je veux remercier le Paris Saint-Germain qui est venu me chercher en 2023, le président, toute l'équipe, tout le club. C'est vraiment une famille incroyable depuis le premier jour. Le président, j'ai toujours été en contact avec lui et Nasser est comme un papa pour moi. Je veux aussi remercier tout le staff qui a été exceptionnel, Luis Enrique est aussi comme un papa pour moi. Il a vraiment été important pour ma carrière même si elle n'est pas finie ».