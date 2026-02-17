Il a déjà réalisé son rêve au PSG et peut enchaîner à l’étranger, «on espère bientôt...»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’année 2025 restera à jamais dans l’histoire du Paris Saint-Germain avec ce premier sacre en Ligue des champions. Un moment spécial pour un joueur en particulier, qui pourrait désormais réaliser un autre rêve à l’étranger dans quelques mois. C’est en tout cas le souhait d’un de ses compatriotes.

Après avoir connu plusieurs désillusions sur la scène européenne, le PSG a décroché la première Ligue des champions de son histoire le 31 mai dernier, avec une victoire éclatante contre l’Inter (5-0) en finale, un sacre attendu par tout un club. Cette soirée fut forte en émotions pour un homme en particulier, Marquinhos, arrivé dans la capitale au début du projet QSI à l’été 2013. « Je n’ai plus de force, j’ai tout donné, avait-il confié au micro de Canal+ après le coup de sifflet final, le visage en larmes. Je voulais trop ça. On a souffert… Elle est très difficile et ça montre la valeur de ce club, de l’envie qu’ils ont ! ».

« On est vraiment contents pour lui » Ce succès n’a pas échappé évidemment à Fabinho, heureux de voir son coéquipier en sélection réaliser son rêve ultime au PSG. « Ce qu'il est en train de faire est très spécial, surtout avec la dernière saison au Paris-Saint-Germain : ils ont enfin remporté la Ligue des champions avec lui comme capitaine, après plusieurs années à essayer de ramener ça à Paris. Ils l'ont fait avec la manière. On est vraiment contents pour lui, a confié le milieu d’Al-Ittihad, interrogé par L’Equipe. Il est capitaine aussi de la sélection. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui est très intelligent. Tout ce qu'il amène sur le terrain et en dehors est important. Je suis content pour lui et content de tout ce qu'il est en train de faire. »