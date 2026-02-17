Malaise général au PSG : La révélation troublante sur Canal+ !

Le Paris Saint-Germain est en pleine préparation de son premier barrage de Ligue des champions pour l’accession au stade des 1/8èmes de finale de la compétition. Ce mardi soir, les Parisiens se trouveront à Louis II pour y affronter l’AS Monaco. En avant-match, Canal+ a délocalisé son émission du Late Football Club dans la Principauté. Sur la pelouse monégasque, Bertrand Latour a livré les coulisses d’un malaise grandissant au PSG…

« On doit surtout jouer pour le PSG pour pouvoir gagner des matches. Parce que si l’on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres que l’on veut. La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le club du Paris Saint-Germain devant avant de penser à soi-même ». Vendredi soir, Ousmane Dembélé ne mâchait pas ses mots au micro du diffuseur principal du championnat de France : Ligue 1+. Au terme d’une prestation poussive contre le Stade Rennais avec une défaite à la clé au Roazhon Park (1-3), le Ballon d’or 2025 regrettait certains comportements individualistes perçus depuis quelque temps et particulièrement le soir-même sur le terrain des Rennais.

«Marquinhos qui est sur la même ligne que Dembélé»

Une déclaration choc qui a eu le mérite de susciter de vives réactions dans les médias et à commencer par les membres du vestiaire du PSG. Luis Enrique, Vitinha ou encore Joao Neves ont depuis pris la parole à ce sujet. Ousmane Dembélé est-il un cas isolé au Paris Saint-Germain ? Pas du tout si l’on se fie aux informations récoltées par Bertrand Latour. « Il n’est pas le seul à le penser Dembélé dans le groupe. Ce constat est partagé par Marquinhos qui est sur la même ligne que Dembélé. Il ne l’a pas dit de manière publique lors d’une interview ». Olivier Tallaron le coupe en ajoutant que « Vitinha le pense aussi ». Une information que Bertrand Latour n’avait visiblement pas en sa possession, « j’ignorais pour Vitinha, donc ça complète », a reconnu le journaliste de Canal+ avant de développer en se focalisant sur le point de vue du capitaine du Paris Saint-Germain.

« Marquinhos après l’élimination du Paris FC avait des mots dans ce sens sur le fait que si certaines situations étaient jouées de manière plus collective, peut-être que le résultat aurait été différent. Quand le PSG marque le quatrième but contre Marseille avec une passe de Dembélé pour Kvara (ndlr Khvicha Kvaratskhelia), sur le terrain Marquinhos a dit à ses partenaires que c’était de cette manière collective qu’ils devaient jouer parce que c’est ce qui leur fait parfois défaut », a affirmé Bertrand Latour sur le plateau du Late Talk en direct du Stade Louis II en marge du 1/16ème de finale aller de Ligue des champions entre l’AS Monaco et le PSG.