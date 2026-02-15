«Si je suis Dembélé...» : Conflit imminent au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG aurait pu s'assurer de conserver la place de leader de Ligue 1 au terme de cette 22ème journée en raflant les trois points de la victoire à Rennes. Toutefois, le club breton a fait capoter les plans de Luis Enrique et son staff en venant à bout de l'équipe parisienne (3-1). Ousmane Dembélé a pris la parole après la rencontre, créant des remous en interne selon L'Equipe. Et il faudrait qu'un changement drastique ait lieu d'après un observateur...

La fête est finie. Cinq jours seulement après la démonstration au Parc des princes contre l'OM (5-0), le PSG est rapidement revenu sur Terre avec un déplacement infructueux à Rennes vendredi soir (1-3). Les joueurs de Luis Enrique ont été surpris par le club rennais qui avait pourtant été corrigé par ce même Paris Saint-Germain le 6 décembre dernier (5-0). Une contre-performance qui n'a certainement pas laissé Ousmane Dembélé de marbre. Au micro du diffuseur Ligue 1+, le Ballon d'or 2025 a poussé un coup de gueule dans la foulée du coup de sifflet final. « On doit surtout jouer pour le PSG pour pouvoir gagner des matches. Parce que si l’on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres que l’on veut. La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le club du Paris Saint-Germain devant avant de penser à soi-même ».

🥶 Une mise au point qui a le mérite d'être clair pour Luis Enrique sur les propos d'Ousmane Dembele ! pic.twitter.com/x1HXpZqqHk — L1+ (@ligue1plus) February 13, 2026

«Je suis Ballon d'or et j'ai un mec comme Doué qui ne court pas, j'explose» Un rappel à l'ordre clair de la part d'Ousmane Dembélé de par son statut de leader dans le vestiaire parisien. Ex-défenseur central, Maxime Chanot s'est reconverti dans un rôle de consultant pour RMC. Lors du débriefing de Rennes - PSG vendredi soir pendant l'émission de l'After Foot, Chanot s'est attardé sur le cas Désiré Doué en ne mâchant pas ses mots. « Doué fait la diva. En première mi-temps, Kvara et Dembélé pressaient... Si je suis Dembélé, que je suis Ballon d'or, et que j'ai un mec comme Doué qui ne court pas, j'explose ».