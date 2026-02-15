«Si je suis Dembélé...» : Conflit imminent au PSG ?

Le PSG aurait pu s'assurer de conserver la place de leader de Ligue 1 au terme de cette 22ème journée en raflant les trois points de la victoire à Rennes. Toutefois, le club breton a fait capoter les plans de Luis Enrique et son staff en venant à bout de l'équipe parisienne (3-1). Ousmane Dembélé a pris la parole après la rencontre, créant des remous en interne selon L'Equipe. Et il faudrait qu'un changement drastique ait lieu d'après un observateur...
La fête est finie. Cinq jours seulement après la démonstration au Parc des princes contre l'OM (5-0), le PSG est rapidement revenu sur Terre avec un déplacement infructueux à Rennes vendredi soir (1-3). Les joueurs de Luis Enrique ont été surpris par le club rennais qui avait pourtant été corrigé par ce même Paris Saint-Germain le 6 décembre dernier (5-0). Une contre-performance qui n'a certainement pas laissé Ousmane Dembélé de marbre. Au micro du diffuseur Ligue 1+, le Ballon d'or 2025 a poussé un coup de gueule dans la foulée du coup de sifflet final. « On doit surtout jouer pour le PSG pour pouvoir gagner des matches. Parce que si l’on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres que l’on veut. La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le club du Paris Saint-Germain devant avant de penser à soi-même ».
«Je suis Ballon d'or et j'ai un mec comme Doué qui ne court pas, j'explose»
Un rappel à l'ordre clair de la part d'Ousmane Dembélé de par son statut de leader dans le vestiaire parisien. Ex-défenseur central, Maxime Chanot s'est reconverti dans un rôle de consultant pour RMC. Lors du débriefing de Rennes - PSG vendredi soir pendant l'émission de l'After Foot, Chanot s'est attardé sur le cas Désiré Doué en ne mâchant pas ses mots. « Doué fait la diva. En première mi-temps, Kvara et Dembélé pressaient... Si je suis Dembélé, que je suis Ballon d'or, et que j'ai un mec comme Doué qui ne court pas, j'explose ».
«Le banc des remplaçants ? C'est la suite logique, avec Barcola qui attend »
Maxime Chanot est allé encore plus loin, jusqu'à affirmer que Désiré Doué, MVP de la finale de Ligue des champions et Golden Boy, pourrait même voir Bradley Barcola lui passer devant dans la hiérarchie... « S'il faut le mettre sur le banc ? Je pense que c'est la suite logique, avec Barcola qui attend ». Doué menacé ? Réponse mardi à Monaco pour le 1/16ème de finale aller de Ligue des champions et avec la réception de Metz samedi prochain en Ligue 1.