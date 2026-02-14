Canal+ : Les deux coups de sang diffusés qui ont provoqué un boycott du PSG et de l’OM !

Axel Cornic

Les images diffusées par Ligue 1+ en marge du dernier Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille (5-0), ont beaucoup fait parler. On y voit Ousmane Dembélé charger lourdement Leonardo Balerdi auprès de son coéquipier Pierre-Emile Højbjerg, en pleine rencontre. Les deux clubs n’auraient pas du tout apprécié, mais cet épisode ne semble pas être le premier conflit avec les médias.

A chaque Classique sa polémique. Sur le terrain, le PSG a fait sombrer l’OM de Roberto De Zerbi, avec une victoire qui lui a couté sa place. Mais c’est surtout tout ce qui s’est passé autour de la rencontre qui fait parler, avec notamment des images qui ont soulevé une petite polémique.

«Si je suis Luis Enrique...», un joueur du PSG directement envoyé «en réserve» https://t.co/rDhUxqy0AB — le10sport (@le10sport) February 14, 2026

Des images qui ne plaisant pas au PSG et à l’OM Ligue 1+ a en effet montré un échange assez surprenant entre Ousmane Dembélé et son adversaire Pierre-Emile Højbjerg, en pleine rencontre. « Balerdi il est nul, tu le sais ! Il ouvre tout le temps sa bouche, tu le sais ! » a lancé la star du PSG en faisant référence à Leonardo Balerdi, capitaine de l’OM. A en croire les dernières révélations de L’Equipe, les deux clubs n’auraient pas du tout apprécié la diffusion de ces images, dont ils ont pris connaissance comme la plupart des téléspectateurs.