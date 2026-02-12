PSG : «Tu souffres encore ?», quand Dembélé se fait chambrer… à cause de l’OM

Dimanche dernier, le PSG n’a pas épargné un OM catastrophique au Parc des Princes. Porté par un Ousmane Dembélé de gala, le club parisien a infligé une défaite historique à son vieil ennemi. Alors que durant la rencontre, une scène assez lunaire a eu lieu, le Ballon d’Or 2025 se retrouve désormais sous le feu des critiques à l’étranger. Explications.
Une véritable correction. Battu par l’OM en septembre 2025 au Vélodrome, le PSG n’a pas épargné son ennemi juré dimanche dernier au Parc des Princes. Auteur d’un doublé, Ousmane Dembélé a quant à lui confirmé son grand retour en force. Élu assez logiquement homme du match, le numéro 10 parisien s’est baladé dans son jardin, et confirme qu’il faudra compter sur lui durant la seconde partie de saison. En attendant, une scène assez lunaire a été révélée par les antennes de Ligue 1 + sur cette rencontre.
Dembélé se paie Balerdi…
En effet, à un moment du match, Ousmane Dembélé est allé à la rencontre de Pierre-Emile Hojberg. Le Ballon d’Or 2025 a alors chambré Leonardo Balerdi, en grande difficulté sur ce match. « Balerdi il est nul, tu le sais ! Il ouvre tout le temps sa bouche, tu le sais ! », a ainsi affirmé Dembélé devant le Danois complètement médusé. En Argentine, cette phrase prononcée par l’attaquant du PSG n’a pas du tout été appréciée par les différents médias locaux.
...L’Argentine rétorque !
TyC Sports écrit notamment : « Leonardo Balerdi s’est une nouvelle fois retrouvé au centre de l’attention lors du dernier Classique entre le PSG et l’OM. Durant la lourde défaite 5-0 au Parc des Princes, le défenseur argentin a été la cible d’une insulte de la part d’Ousmane Dembélé. » De son côté, Olé se permet même de chambrer Dembélé vis à vis de la finale de la Coupe du monde 2022 : « Qu’est-ce qui ne va pas, Ousmane ? Tu souffres encore à cause du Qatar ? ».