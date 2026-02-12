PSG : «Tu souffres encore ?», quand Dembélé se fait chambrer… à cause de l’OM

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dimanche dernier, le PSG n’a pas épargné un OM catastrophique au Parc des Princes. Porté par un Ousmane Dembélé de gala, le club parisien a infligé une défaite historique à son vieil ennemi. Alors que durant la rencontre, une scène assez lunaire a eu lieu, le Ballon d’Or 2025 se retrouve désormais sous le feu des critiques à l’étranger. Explications.

Une véritable correction. Battu par l’OM en septembre 2025 au Vélodrome, le PSG n’a pas épargné son ennemi juré dimanche dernier au Parc des Princes. Auteur d’un doublé, Ousmane Dembélé a quant à lui confirmé son grand retour en force. Élu assez logiquement homme du match, le numéro 10 parisien s’est baladé dans son jardin, et confirme qu’il faudra compter sur lui durant la seconde partie de saison. En attendant, une scène assez lunaire a été révélée par les antennes de Ligue 1 + sur cette rencontre.

Dembélé se paie Balerdi… En effet, à un moment du match, Ousmane Dembélé est allé à la rencontre de Pierre-Emile Hojberg. Le Ballon d’Or 2025 a alors chambré Leonardo Balerdi, en grande difficulté sur ce match. « Balerdi il est nul, tu le sais ! Il ouvre tout le temps sa bouche, tu le sais ! », a ainsi affirmé Dembélé devant le Danois complètement médusé. En Argentine, cette phrase prononcée par l’attaquant du PSG n’a pas du tout été appréciée par les différents médias locaux.