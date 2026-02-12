Scène lunaire pendant PSG-OM : Vincent Moscato révèle ce qu’il aurait dit à Ousmane Dembélé !

Lors du Classique remporté par le PSG face à l’OM (5-0) dimanche dernier, une scène impliquant Ousmane Dembélé a interpellé, quand il s’est adressé à Pierre-Emile Hobjerg. Si ce dernier ne l’a pas fait, Vincent Moscato a révélé ce qu’il aurait répondu au Ballon d’Or 2025 s’il avait été à sa place.
En grande forme dimanche dernier lors de la réception de l’OM (5-0), Ousmane Dembélé ne s’est pas illustré uniquement par son doublé. Dans une séquence diffusée par Ligue 1+ et bien que l’on ne puisse pas entendre ce qu’il dit, l’attaquant du PSG aurait chambré Leonardo Balerdi, en s’adressant à Pierre-Emile Hojbjerg, selon le diffuseur du championnat de France.
« Balerdi il est nul ! Tu le sais ! »
« Balerdi il est nul ! Tu le sais ! », aurait lancé Ousmane Dembélé. « Il ouvre tout le temps sa bouche ! » Selon RMC Sport, l’OM n’aurait pas apprécié la diffusion de cette séquence, estimant qu’elle enfonce encore plus une équipe déjà en difficulté. Le PSG n’aurait pas souhaité faire de commentaire et aurait été assez gêné, ayant toujours fait en sorte d’avoir des relations cordiales avec Marseille. « Ça ne met pas du tout l’OM en valeur. Ils ont raison », a réagi Vincent Moscato dans le Super Moscato Show sur RMC.
« Le Ballon d’Or, c’est comme la Légion d'honneur, c’est quand t’as pas d’honneur que t’en as une »
Ce qui a surpris est surtout le fait que Pierre-Emile Hojbjerg n’ait pas répondu à Ousmane Dembélé pour prendre la défense de son coéquipier. « Le joueur de Marseille ne répond pas. Moi, si je joue avec Balerdi, je lui dis : “Oh, tu ne parles pas comme ça, c’est mon coéquipier, mon capitaine.” Il ne le défend pas ! Qu’il ait raison ou pas, au niveau de l’image, c’est catastrophique. Je suis président, je vais choper mon joueur, je lui dis : “Tu laisses dire ça ? Tu comprends pourquoi ça ne marche pas l’équipe de Marseille ? Parce que des mecs comme toi, vous ne vous serrez pas les coudes.” C’est l’exemple type d’une équipe qui ne marche pas. Le mec balance sur ton coéquipier et toi t’es là, comme un navet, tu dis rien », a ajouté Vincent Moscato, qui a alors révélé ce que lui aurait répondu au joueur du PSG : « Oh ferme la Dembélé, fait pas le chaud. Le Ballon d’Or, c’est comme la Légion d'honneur, c’est quand t’as pas d’honneur que t’en as une. »