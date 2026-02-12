Scène lunaire pendant PSG-OM : Vincent Moscato révèle ce qu’il aurait dit à Ousmane Dembélé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lors du Classique remporté par le PSG face à l’OM (5-0) dimanche dernier, une scène impliquant Ousmane Dembélé a interpellé, quand il s’est adressé à Pierre-Emile Hobjerg. Si ce dernier ne l’a pas fait, Vincent Moscato a révélé ce qu’il aurait répondu au Ballon d’Or 2025 s’il avait été à sa place.

En grande forme dimanche dernier lors de la réception de l’OM (5-0), Ousmane Dembélé ne s’est pas illustré uniquement par son doublé. Dans une séquence diffusée par Ligue 1+ et bien que l’on ne puisse pas entendre ce qu’il dit, l’attaquant du PSG aurait chambré Leonardo Balerdi, en s’adressant à Pierre-Emile Hojbjerg, selon le diffuseur du championnat de France.

« VÉRITÉ » : le film Ligue 1+ de Paris SG/OM 🍿



Des images 𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗘𝗦 à retrouver vendredi, à 18h, sur Ligue 1+ avant Rennes - Paris SG ! pic.twitter.com/MB1RYWs4KB — L1+ (@ligue1plus) February 11, 2026

« Balerdi il est nul ! Tu le sais ! » « Balerdi il est nul ! Tu le sais ! », aurait lancé Ousmane Dembélé. « Il ouvre tout le temps sa bouche ! » Selon RMC Sport, l’OM n’aurait pas apprécié la diffusion de cette séquence, estimant qu’elle enfonce encore plus une équipe déjà en difficulté. Le PSG n’aurait pas souhaité faire de commentaire et aurait été assez gêné, ayant toujours fait en sorte d’avoir des relations cordiales avec Marseille. « Ça ne met pas du tout l’OM en valeur. Ils ont raison », a réagi Vincent Moscato dans le Super Moscato Show sur RMC.