Le buzz autour d'Ousmane Dembélé sème le malaise, le PSG est «gêné»

Incontestablement, Ousmane Dembélé est l’un des hommes forts du PSG. L’attaquant l’a encore prouvé dimanche soir en inscrivant un doublé contre l’OM lors du Classique. Malheureusement, par la suite une vidéo du Français a suscité la polémique et le club de la capitale serait d’ailleurs gêné de ce que cela a entraîné. Explications.
En cette fin de saison, le PSG a plusieurs objectifs. Le club de la capitale a d’abord repris la première place de Ligue 1 au RC Lens lors de la dernière journée et il espère bien la garder jusqu’à la fin du championnat. Les partenaires de Warren Zaïre-Emery devront également se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, eux qui défieront bientôt l’AS Monaco en barrages (17 et 25 février).
Dembélé retrouve la forme
Pour espérer atteindre ses objectifs, le PSG aura besoin de joueurs en forme et cela tombe bien, c’est le cas d’Ousmane Dembélé. Gêné par quelques pépins physiques dernièrement, l’attaquant semble avoir laissé désormais cela derrière lui. Dimanche soir, contre l’OM (5-0), il est d’ailleurs apparu très en jambes. Auteur d’un magnifique doublé, il a également délivré une passe décisive pour Khvicha Kvaratskhelia. Le Français retrouve petit à petit son niveau qui lui avait permis la saison dernière de remporter le Ballon d’or.
Une vidéo d’Ousmane Dembélé met le PSG dans l’embarras
En ce moment, Ousmane Dembélé fait parler de lui, mais ce n’est pas pour ses buts. Ce mercredi, Ligue 1+ a diffusé des images du match contre l’OM où l’on voit le joueur parisien critiquer Leonardo Balerdi auprès de Pierre-Emile Hojbjerg, affirmant notamment que l’Argentin est "nul". Selon RMC Sport, cela n’a pas vraiment plu au club phocéen, qui a même été "choqué" de la diffusion de ces images. De son côté, le PSG serait lui plutôt "gêné" par la situation. Reste à voir si le Ballon d’or reviendra par la suite sur cette séquence et s’il présentera ou non ses excuses au défenseur marseillais.