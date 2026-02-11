Le buzz autour d'Ousmane Dembélé sème le malaise, le PSG est «gêné»

Alexis Brunet

Incontestablement, Ousmane Dembélé est l’un des hommes forts du PSG. L’attaquant l’a encore prouvé dimanche soir en inscrivant un doublé contre l’OM lors du Classique. Malheureusement, par la suite une vidéo du Français a suscité la polémique et le club de la capitale serait d’ailleurs gêné de ce que cela a entraîné. Explications.

En cette fin de saison, le PSG a plusieurs objectifs. Le club de la capitale a d’abord repris la première place de Ligue 1 au RC Lens lors de la dernière journée et il espère bien la garder jusqu’à la fin du championnat. Les partenaires de Warren Zaïre-Emery devront également se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, eux qui défieront bientôt l’AS Monaco en barrages (17 et 25 février).

Ousmane Dembélé à Pierre-Emile Højbjerg : « Il est nul Balerdi, tu le sais ! »



INCROYABLE 😭pic.twitter.com/pkSVKX61wn — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 11, 2026

Dembélé retrouve la forme Pour espérer atteindre ses objectifs, le PSG aura besoin de joueurs en forme et cela tombe bien, c’est le cas d’Ousmane Dembélé. Gêné par quelques pépins physiques dernièrement, l’attaquant semble avoir laissé désormais cela derrière lui. Dimanche soir, contre l’OM (5-0), il est d’ailleurs apparu très en jambes. Auteur d’un magnifique doublé, il a également délivré une passe décisive pour Khvicha Kvaratskhelia. Le Français retrouve petit à petit son niveau qui lui avait permis la saison dernière de remporter le Ballon d’or.