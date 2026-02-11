PSG : Cette pépite lancée par Luis Enrique qui vaut déjà (très) cher !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis son arrivée sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique est resté fidèle à sa réputation d’entraîneur n’hésitant pas à faire confiance aux jeunes. Plusieurs pépites ont depuis été lancées dans le grand bain par le coach espagnol, dont une récente a énormément gagné en termes de valeur marchande. Explications.

Une chose est claire avec Luis Enrique. L’entraîneur du PSG est, en plus d’être un excellent tacticien, un coach capable de développer et de lancer des jeunes talents dans le monde professionnel. Senny Mayulu, Quentin Ndjantou, ou encore Ibrahim Mbaye ont tous été lancés par Luis Enrique, qui en a fait de très bons joueurs de compléments au sein de l’effectif. Né en 2008, Ibrahim Mbaye lui, impressionne. Et clairement, Luis Enrique n’a jamais hésité à afficher sa satisfaction quant à son jeune ailier.

🚨 Lennart Karl 🇩🇪 et Ibrahim Mbaye 🇸🇳 sont 𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟬𝟴 𝗟𝗘𝗦 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗖𝗛𝗘𝗥𝗦 du monde selon @Transfermarkt ! 🌍💎



🥇🇩🇪 Karl (𝟲𝟬 𝗠€)

🥈🇸🇳 Mbaye (𝟮𝟱 𝗠€)

🥈🇳🇬 Ahanor (𝟮𝟱 𝗠€)

🥉🇧🇪 De Cat (𝟭𝟳 𝗠€)



4️⃣🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ngumoha (𝟭𝟱 𝗠€)

4️⃣🇮🇹 Camarda (𝟭𝟱 𝗠€)

5️⃣🇫🇷 Tati… pic.twitter.com/J16vIvjjBJ — BeFootball (@_BeFootball) February 11, 2026

Luis Enrique sous le charme de Mbaye « Je suis très content pour IB (𝘐𝘣𝘳𝘢𝘩𝘪𝘮 𝘔𝘣𝘢𝘺𝘦). La CAN a été très importante pour lui au niveau de la maturité. Il a montré, à chaque fois qu'il est entré en jeu, qu’il avait le niveau. Je suis content d'avoir son retour et celui d'Achraf Hakimi », déclarait notamment l’entraîneur du PSG au mois de janvier. Ou encore après le but du Titi Parisien en décembre dernier contre Rennes. « Il a marqué un très beau but du pied gauche. Je suis content pour lui, mais rien ne changera. Les attentes restent extrêmement élevées. Il faut continuer comme ça. Il est encore très jeune et nous avons une grande confiance en son avenir. »