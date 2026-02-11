PSG : Cette pépite lancée par Luis Enrique qui vaut déjà (très) cher !

Depuis son arrivée sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique est resté fidèle à sa réputation d’entraîneur n’hésitant pas à faire confiance aux jeunes. Plusieurs pépites ont depuis été lancées dans le grand bain par le coach espagnol, dont une récente a énormément gagné en termes de valeur marchande. Explications.
Une chose est claire avec Luis Enrique. L’entraîneur du PSG est, en plus d’être un excellent tacticien, un coach capable de développer et de lancer des jeunes talents dans le monde professionnel. Senny Mayulu, Quentin Ndjantou, ou encore Ibrahim Mbaye ont tous été lancés par Luis Enrique, qui en a fait de très bons joueurs de compléments au sein de l’effectif. Né en 2008, Ibrahim Mbaye lui, impressionne. Et clairement, Luis Enrique n’a jamais hésité à afficher sa satisfaction quant à son jeune ailier.
Luis Enrique sous le charme de Mbaye
« Je suis très content pour IB (𝘐𝘣𝘳𝘢𝘩𝘪𝘮 𝘔𝘣𝘢𝘺𝘦). La CAN a été très importante pour lui au niveau de la maturité. Il a montré, à chaque fois qu'il est entré en jeu, qu’il avait le niveau. Je suis content d'avoir son retour et celui d'Achraf Hakimi », déclarait notamment l’entraîneur du PSG au mois de janvier. Ou encore après le but du Titi Parisien en décembre dernier contre Rennes. « Il a marqué un très beau but du pied gauche. Je suis content pour lui, mais rien ne changera. Les attentes restent extrêmement élevées. Il faut continuer comme ça. Il est encore très jeune et nous avons une grande confiance en son avenir. »
Le crack du PSG prend de la valeur
Ayant pris de l’ampleur en sélection notamment, Ibrahim Mbaye est assurément l’un des plus grands talents de sa génération. Comme le révèle le site spécialisé Transfermarkt, le jeune Sénégalais du PSG est le deuxième joueur né en 2008 en termes de valeur marchande. Si Lennart Karl (Bayern Munich) trône logiquement à la première place avec une valeur de 60M€, Ibrahim Mbaye monte sur le podium avec 25M€, à égalité avec Honest Ahanor (Atalanta Bergame).