PSG : La sortie de Luis Enrique qui enterre encore un peu plus l'OM, «je pense que...»

Dimanche soir, le PSG a infligé une véritable correction à l'OM sur la pelouse du Parc des Princes (5-0). Une déroute qui a évidemment été largement commentée, notamment à Marseille. Et du côté de la cité phocéenne, on ne risque pas d'être consolé par l'une des déclarations de Luis Enrique après la rencontre.
C'est un véritable coup de massue pour l'OM qui a connu une défaite historique contre le PSG dimanche soir (0-5). Les Parisiens semble avoir retrouvé le niveau qui leur a permis de quasiment tout rafler la saison dernière au meilleur moment. A l'inverse, les Marseillais sombrent dans la crise. Et l'entraîneur parisien creuse d'ailleurs un peu plus pour enterrer le club phocéen. En effet, il a été demandé à Luis Enrique si la démonstration contre l'OM était le meilleur match du PSG cette saison. Et sa réponse est catégorique.
Luis Enrique a vu un meilleur match du PSG cette saison
« Non. À Lisbonne (contre le Sporting, 1-2), je pense qu'on a joué un très bon match, incroyable. Mais comme le résultat n'était pas bon... Quand nous jugeons un match, si tu as les occasions, si tu as marqué aujourd'hui ce nombre de buts, et on a aussi fait quatre poteaux, je pense qu'on a mérité encore (plus), et on a créé beaucoup d'occasions. Et ce n'est pas difficile (NDLR : il veut probablement dire facile) quand on fait ça contre une équipe de ce niveau. Mais pendant la saison, je me rappelle de matchs meilleurs que celui d'aujourd'hui », confie-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.
«À Lisbonne, je pense qu'on a joué un très bon match, incroyable»
« Je pense que quand tu fais un match comme le match qu'on a fait aujourd'hui, c'est très important pour la confiance. On a fait beaucoup de matchs de très haut niveau, mais il y a des matchs sans l'efficacité. Et pour gagner des matchs de football, tu as besoin de ça. Mais si je parle autant de la manière l'équipe presse, de la manière dont l'équipe joue avec le ballon, on peut être plus lucide ou moins, mais je suis content et je pense qu'on continue dans la trajectoire de l'année dernière. Arrive le meilleur moment de la saison et ce résultat, c'est important, je me répète, en termes de confiance », ajoute Luis Enrique.