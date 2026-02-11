PSG : La sortie de Luis Enrique qui enterre encore un peu plus l'OM, «je pense que...»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, le PSG a infligé une véritable correction à l'OM sur la pelouse du Parc des Princes (5-0). Une déroute qui a évidemment été largement commentée, notamment à Marseille. Et du côté de la cité phocéenne, on ne risque pas d'être consolé par l'une des déclarations de Luis Enrique après la rencontre.

C'est un véritable coup de massue pour l'OM qui a connu une défaite historique contre le PSG dimanche soir (0-5). Les Parisiens semble avoir retrouvé le niveau qui leur a permis de quasiment tout rafler la saison dernière au meilleur moment. A l'inverse, les Marseillais sombrent dans la crise. Et l'entraîneur parisien creuse d'ailleurs un peu plus pour enterrer le club phocéen. En effet, il a été demandé à Luis Enrique si la démonstration contre l'OM était le meilleur match du PSG cette saison. Et sa réponse est catégorique.

Luis Enrique a tenu à adresser un message aux supporters après cette victoire significative 🔴🔵 :



« On a vu les tifos avec mes adjoints, le niveau des supporters est impressionnant. C’est incroyable même si on est habitués, incroyable de voir des supporters de ce niveau. Ils… pic.twitter.com/oLMOyKssIG — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) February 9, 2026

Luis Enrique a vu un meilleur match du PSG cette saison « Non. À Lisbonne (contre le Sporting, 1-2), je pense qu'on a joué un très bon match, incroyable. Mais comme le résultat n'était pas bon... Quand nous jugeons un match, si tu as les occasions, si tu as marqué aujourd'hui ce nombre de buts, et on a aussi fait quatre poteaux, je pense qu'on a mérité encore (plus), et on a créé beaucoup d'occasions. Et ce n'est pas difficile (NDLR : il veut probablement dire facile) quand on fait ça contre une équipe de ce niveau. Mais pendant la saison, je me rappelle de matchs meilleurs que celui d'aujourd'hui », confie-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.