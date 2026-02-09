«Zidane avait dit oui» pour jouer au PSG : Ce transfert n’est pas passé loin de se concrétiser, à un détail près…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Durant sa carrière de joueur, Zinedine Zidane n’a jamais porté le maillot de l’OM, ou bien celui du PSG. Pourtant, une arrivée dans la capitale était loin d’être exclue au milieu des années 1990, peu de temps après la nomination de Luis Fernandez sur le banc parisien.

Avant de devenir entraîneur, officiant durant plusieurs années au Real Madrid en attendant peut-être de prendre la tête de l’équipe de France dans quelques mois, Zinedine Zidane a marqué toute une génération par ses gestes de classe, en sélection ou bien sous le maillot de Cannes, Bordeaux, la Juventus ou Madrid. Malgré ses origines marseillaises et son attachement pour l’OM, Zizou n’a en revanche jamais porté le maillot du club phocéen, mais il aurait pu évoluer chez le rival, du côté du Parc des Princes.

« Sur le moment, j’ai rencontré Zidane et Dugarry pour savoir s’ils étaient disponibles pour venir jouer au PSG... » Luis Fernandez l’assure, Zinedine Zidane, qu’il a côtoyé lorsqu’il terminait sa carrière à l’AS Cannes, aurait pu le rejoindre peu de temps après pour évoluer sous ses ordres dans la capitale. « En arrivant au PSG, on m’a souvent répété que Rai devait partir. Qu’il allait au Japon. Sur le moment, j’ai rencontré Zidane et Dugarry pour savoir s’ils étaient disponibles pour venir jouer au PSG. Ils m’avaient dit que oui. Mais on a prolongé Rai et on était content de le garder. J'étais fier d'être devenu son entraîneur », avait révélé l’ancien entraîneur du PSG en 2015, dans l'émission L’Équipe du soir.