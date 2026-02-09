Didier Deschamps : Problème garanti avec un joueur du PSG ?

Au mois de mai prochain, Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs sélectionnés afin de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Une liste dans laquelle on retrouvera plusieurs joueurs du PSG, mais si sa situation reste la même, l’un d’eux pourrait ne pas être du voyage aux États-Unis.
Après avoir acté le départ de Gianluigi Donnarumma à un an de la fin de son contrat, le PSG a décidé de miser sur Lucas Chevalier pour le remplacer l'été dernier. Recruté contre 40M€ en provenance du LOSC, le gardien âgé de 24 ans devait devenir le successeur de l’international italien, mais a peu à peu été déclassé dans la hiérarchie au profit de Matvey Safonov.
« Son statut au PSG renforce la faillite de Lucas Chevalier »
« Safonov n’est pas identifié par les spécialistes du poste comme un talent générationnel. Pour moi, son statut au PSG renforce la faillite de Lucas Chevalier. Est-ce que pour autant ça fait de lui le prochain Neuer ? Je ne suis pas sûr de cela. Lui vit cette concurrence de manière beaucoup plus apaisée que Lucas Chevalier visiblement », a déclaré Bertrand Latour sur le plateau du Canal Football Club dimanche.
« L’immunité, Deschamps l’accorde à des joueurs qui ont beaucoup de temps en équipe de France »
Dimanche pour le Classique face à l’OM (5-0), c’est une nouvelle fois Matvey Safonov qui a été préféré à Lucas Chevalier et si cette situation perdure, cela pourrait remettre en question son statut en équipe de France, à quelques mois de la Coupe du monde 2026. Au mois de juin dernier, avant son transfert au PSG, il était pourtant passé numéro 2 derrière Mike Maignan, devançant ainsi Brice Samba dans la hiérarchie des gardiens des Bleus. « Ce qui est certain, c’est que l’immunité, Deschamps l’accorde à des joueurs qui ont beaucoup de temps en équipe de France, ce qui n’est pas son cas... », a ajouté Bertrand Latour.