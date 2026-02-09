Didier Deschamps : Problème garanti avec un joueur du PSG ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au mois de mai prochain, Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs sélectionnés afin de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Une liste dans laquelle on retrouvera plusieurs joueurs du PSG, mais si sa situation reste la même, l’un d’eux pourrait ne pas être du voyage aux États-Unis.

Après avoir acté le départ de Gianluigi Donnarumma à un an de la fin de son contrat, le PSG a décidé de miser sur Lucas Chevalier pour le remplacer l'été dernier. Recruté contre 40M€ en provenance du LOSC, le gardien âgé de 24 ans devait devenir le successeur de l’international italien, mais a peu à peu été déclassé dans la hiérarchie au profit de Matvey Safonov.

« Son statut au PSG renforce la faillite de Lucas Chevalier » « Safonov n’est pas identifié par les spécialistes du poste comme un talent générationnel. Pour moi, son statut au PSG renforce la faillite de Lucas Chevalier. Est-ce que pour autant ça fait de lui le prochain Neuer ? Je ne suis pas sûr de cela. Lui vit cette concurrence de manière beaucoup plus apaisée que Lucas Chevalier visiblement », a déclaré Bertrand Latour sur le plateau du Canal Football Club dimanche.